El ritual de la forma: “Ofrenda”, exposición colectiva

Escribe: Czar Gutiérrez

En ese gesto se abre un umbral. En ese el acto se tiende un puente con los ancestros, los espíritus, los ecos de la tierra. A diferencia del monumento, que erige su verticalidad solemne para imponer memoria, la ofrenda es un ensamblaje humilde de materias vivas e inertes. Un tejido de afectos que reconoce fragilidad e interdependencia. Esa es la lógica ritual y animista de Ofrenda: Aileen Gavonel, Alice Wagner, Genietta Varsi, Iracema Vera, Jimena Kato, Katherine Fiedler, María Abaddon, Marisabel Arias y Pati Camet se reunen para explorar la escultura como campo expandido.

Gavonel trabaja la arcilla en piezas que transforma en arma blanda entrelazando ciencia y espiritualidad, intuición y política. Cada fragmento de barro lleva inscrito un pacto entre la tierra y quienes la habitan en una práctica donde la arcilla es un método de escucha, tecnología ancestral que rehúye el espectáculo para afirmarse en el cuidado.

Alice Wagner, en cambio, se mueve entre el rigor del neoconceptualismo y la ironía que corroe todo gesto solemne. Al alterar, desaparecer o distorsionar los objetos, reescribe el relato y lo convierte en espejos deformantes de la vida urbana y sus tensiones. Es una escultura que no pretende eternidad, quizás desvío: revelar la otra historia que late en los pliegues del símbolo.

Por su parte, Genietta Varsi investiga las correspondencias entre cuerpo y territorio. Sus metodologías somáticas y científicas entrelazan flujos, líquidos y porosidades hasta que el límite entre lo humano y lo ecológico se vuelve permeable. Sus esculturas son a la vez biológicas y sociales. Crea paisajes que respiran, organismos que laten en la frontera difusa de lo vivo.

Desde Puno, Iracema Vera trae la escucha como materia escultórica en una praxis sonora que se nutre de memorias altiplánicas para convertirla en cartografía de luchas ambientales. Sus ofrendas son paisajes acústicos, mapas que condensan el pulso de comunidades y territorios frente a la crisis climática. Aquí, la escultura vibra en un altar de frecuencias donde el mundo se ve, se oye y palpita.

Jimena Kato, radicada en Madrid, articula un vocabulario donde magma, arcilla y material industrial se trenzan en delicado equilibrio. Su obra cuestiona jerarquías entre lo inerte y lo vivo, lo geológico y lo biográfico, proponiendo entornos inmersivos que invitan a pensar la fragilidad como fuerza estructural. Kato compone preguntas más que respuestas: ¿qué significa habitar un espacio cuando todo tiembla y fluye?

"I love you" de Marisabel Arias. Imagen: Difusión.

Katherine Fiedler disuelve los límites entre naturaleza y cultura. Sus piezas ensamblan fósiles, restos arqueológicos, cerámicas o caracolas con materiales industriales, generando híbridos que cuestionan nuestra relación con el paisaje y con la historia. Cada obra es una excavación poética, un cruce de capas que revela que la política también se escribe en el subsuelo.

María Abaddon coloca el cuerpo en el centro de la herida. Sus esculturas fragmentadas —carnes pastel, miembros desgajados, rituales de duelo— nos obligan a confrontar la violencia normalizada en la sociedad. Lo grotesco se vuelve aquí un espejo delicado, donde la belleza tiene el coraje de mostrar la vulnerabilidad radical de lo humano.

Marisabel Arias aborda el deseo, la sexualidad queer y las economías urbanas desde una estética que mezcla lo romántico y lo crít­­ico. Tanto sus instalaciones como sus esculturas oscilan entre lo íntimo y lo colectivo, activando un campo donde el amor se revela como fuerza política y la ciudad como territorio de afectos que rehúyen normas hegemónicas.

Finalmente, Pati Camet desarma la noción de ornamento para reinventarla como gesto emancipador. Su práctica, atravesada por la memoria feminista y la ironía corrosiva, convierte lo decorativo en arma conceptual. Sus piezas resplandecen en medio la fragilidad y la desobediencia, encarnando esa mezcla de humor y agudeza que resiste al mandato patriarcal de la escultura monumental.

En conjunto, estas nueve artistas configuran una genealogía alternativa: una familia dispersa que en, lugar de levantar estatuas a héroes de bronce, deposita en el espacio común un cúmulo de afectos menores: humor, extrañeza, fragilidad y escucha. Así, Ofrenda abre un campo de resonancias que desestabiliza las jerarquías del arte y se afirma en lo procesual, lo íntimo, lo doméstico.

Y de esta manera, también, Mueve Galería se incorpora al circuito limeño como un espacio que no teme a la vulnerabilidad ni a la experimentación. Su flamante presencia marca la posibilidad de pensar la galería como territorio en movimiento, lugar de diálogo y de energía compartida. Que su primera ofrenda sea augurio de muchas convocatorias donde lo sensible encuentre formas para corporeizarse.

...

Lugar: Mueve Galería

Dirección: Jr. Colina, 128, piso 2, Barranco.

Horarios: Lunes a sábado de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Entrada: Gratuita.