HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Curwen En La República
Mira EN VIVO Curwen En La República     Mira EN VIVO Curwen En La República     Mira EN VIVO Curwen En La República     
Cultural

Marina García Burgos: “La naturaleza de las cosas”

Del 10 de septiembre al 4 de octubre, la fotógrafa y artista visual inaugura la exposición La naturaleza de las cosas en LA GALERÍA, una exposición que expande los límites de la fotografía y convierte la contemplación del paisaje en un acto de conciencia.

"Iquitos II". Foto: Marina García Burgos.
"Iquitos II". Foto: Marina García Burgos.

La artista Marina García Burgos presenta en Lima La naturaleza de las cosas, una muestra que propone una mirada renovada sobre los paisajes de la Amazonía y del Perú. Más que documentar, su obra fragmenta, superpone y yuxtapone imágenes que abren un campo poético y crítico sobre nuestra relación con el entorno.

En el corazón de la exposición se encuentran sus dípticos, donde una misma imagen se imprime en soportes distintos —aluminio, acrílico, madera, espejo o fibras recicladas—. Este gesto genera rupturas visuales que evocan tanto la fragilidad del material como las fracturas ambientales que atraviesan el presente.

Con esta serie, García Burgos reafirma su apuesta por una fotografía expandida, que trasciende el papel para adquirir tridimensionalidad y fuerza narrativa. La superficie se convierte en un espacio de tensión, donde la memoria natural se quiebra y se recompone. “La naturaleza es inabarcable —afirma la artista—, pero sus heridas nos obligan a insistir en nuevas formas de contarla”.

Su obra nace de su relación con la Amazonía peruana, donde conoce  comunidades indígenas y recoge relatos que alimentan su lenguaje visual. De esas experiencias surge una reflexión crítica frente a la devastación causada por la tala, la minería ilegal y la ausencia de políticas sostenibles. El uso de materiales frágiles o reciclados añade una dimensión experimental y de riesgo: cada prueba es un hallazgo, cada acierto revela un paisaje que desborda los límites tradicionales de la fotografía.

La naturaleza de las cosas invita a mirar más allá de la imagen: a pensar en las fisuras de la tierra, en la vulnerabilidad de sus ecosistemas y en la urgencia de replantear nuestra relación con ellos.

LA GALERÍA

Dirección: Calle Conde de la Monclova 255, San Isidro.

Lun - Vie: 11:00am - 07:00pm Sábado: 3:00pm - 7:00pm.

(NdP).

Notas relacionadas
El legado de Hunter S. Thompson

El legado de Hunter S. Thompson

LEER MÁS
César Vallejo, Georgette y la dulzura

César Vallejo, Georgette y la dulzura

LEER MÁS
María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael Dumett: “Me resulta imposible leer autoficción, me aburre soberanamente”

Rafael Dumett: “Me resulta imposible leer autoficción, me aburre soberanamente”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Monitor Dólar hoy, lunes 8 de septiembre: así se cotiza el dólar paralelo en Venezuela

Shakira rompe en llanto en pleno concierto en México al cantar tema inspirado en Gerard Piqué, su expareja: "No puedo sacarte de mi mente"

Juliana Oxenford y su sentida despedida a Jaime Chincha: "Qué pena que no nos tomamos ese café"

Cultural

Rafael Dumett: “Me resulta imposible leer autoficción, me aburre soberanamente”

Liniers y la transgresión desde la ternura: “Si nos vamos del planeta y no hicimos esa cosa que nos gustaba es triste”

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Juliana Oxenford y su sentida despedida a Jaime Chincha: "Qué pena que no nos tomamos ese café"

Poder Judicial: jueces rechazan aplicar ley de amnistía a procesados por la masacre de Chumbivilcas

¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota