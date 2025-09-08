Marina García Burgos: “La naturaleza de las cosas”

La artista Marina García Burgos presenta en Lima La naturaleza de las cosas, una muestra que propone una mirada renovada sobre los paisajes de la Amazonía y del Perú. Más que documentar, su obra fragmenta, superpone y yuxtapone imágenes que abren un campo poético y crítico sobre nuestra relación con el entorno.

En el corazón de la exposición se encuentran sus dípticos, donde una misma imagen se imprime en soportes distintos —aluminio, acrílico, madera, espejo o fibras recicladas—. Este gesto genera rupturas visuales que evocan tanto la fragilidad del material como las fracturas ambientales que atraviesan el presente.

Con esta serie, García Burgos reafirma su apuesta por una fotografía expandida, que trasciende el papel para adquirir tridimensionalidad y fuerza narrativa. La superficie se convierte en un espacio de tensión, donde la memoria natural se quiebra y se recompone. “La naturaleza es inabarcable —afirma la artista—, pero sus heridas nos obligan a insistir en nuevas formas de contarla”.

Su obra nace de su relación con la Amazonía peruana, donde conoce comunidades indígenas y recoge relatos que alimentan su lenguaje visual. De esas experiencias surge una reflexión crítica frente a la devastación causada por la tala, la minería ilegal y la ausencia de políticas sostenibles. El uso de materiales frágiles o reciclados añade una dimensión experimental y de riesgo: cada prueba es un hallazgo, cada acierto revela un paisaje que desborda los límites tradicionales de la fotografía.

La naturaleza de las cosas invita a mirar más allá de la imagen: a pensar en las fisuras de la tierra, en la vulnerabilidad de sus ecosistemas y en la urgencia de replantear nuestra relación con ellos.

LA GALERÍA

Dirección: Calle Conde de la Monclova 255, San Isidro.

Lun - Vie: 11:00am - 07:00pm Sábado: 3:00pm - 7:00pm.

(NdP).