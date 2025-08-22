Petroperú reconocerá a los ganadores del Premio Copé 2024

Petroperú llevará a cabo la ceremonia de reconocimiento de los ganadores y finalistas de la XXIII Bienal de Cuento y la IX Bienal de Ensayo del Premio Copé 2024, uno de los certámenes literarios más importantes del país. El acto se desarrollará el miércoles 27 de agosto a las 7:00 p.m., en el auditorio del Centro Cultural Petroperú (Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro). El ingreso será libre.

Durante la ceremonia, se entregarán los premios a los autores que obtuvieron los tres primeros lugares en la categoría cuento y el primer lugar en la categoría ensayo, así como a los finalistas y menciones honrosas de esta edición.

Las obras ganadoras serán publicadas por el sello Ediciones Copé y formarán parte del plan de distribución de libros de Petroperú, que incluye la implementación de bibliotecas en zonas vulnerables del país, en el marco de su compromiso con el acceso a la cultura y la promoción de la lectura a nivel nacional.

El Premio Copé, organizado por Petroperú desde 1979, es considerado uno de los concursos literarios de mayor prestigio en el Perú y en América Latina. Sus bienales de cuento y ensayo cuentan con la participación de reconocidos jurados nacionales e internacionales, que garantizan la rigurosidad y el nivel académico de la selección de las obras premiadas.

Para conocer más sobre las obras ganadoras de ediciones anteriores del Premio Copé, así como sobre las actividades y noticias culturales que promueve Petroperú, se puede visitar el portal: https://cultura.petroperu.com.pe/premio-cope/

De esta manera, Petroperú reafirma su rol como empresa promotora de la cultura y la literatura peruana, fomentando el talento de escritores de todo el país y fortaleciendo la identidad nacional a través de las letras.

(NdP).