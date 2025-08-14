Exposición “Sobre la fotografía” en la librería La Rebelde

La exhibición contará también con dos fotos icónicas de “Las yeguas del apocalipsis”, colectivo de performance formado por Francisco Casas y Pedro Lemebel . Imagen: Difusión.

La exhibición contará también con dos fotos icónicas de “Las yeguas del apocalipsis”, colectivo de performance formado por Francisco Casas y Pedro Lemebel . Imagen: Difusión.

En el marco del Festival de fotografía MAC Foto, este sábado 16, a las 4 y 30 de la tarde, en la librería barranquina La Rebelde, se inaugurará una muestra de libros de fotografía de la artista visual Sonia Cunliffe.

“En mis años de estudiante de fotografía, muchos de estos libros fueron para mí una fuente de conocimientos, luego de inspiración, y hasta el día de hoy no dejo de asombrarme cada vez que los abro. Ahora los invito a olerlos, a escuchar el leve roce de las páginas al pasar y, sobre todo, a detenerse en las imágenes. Después de todo, en la mirada está la clave de la fotografía”, dice Sonia Cunliffe.

Quienes conocemos a Sonia Cunliffe, escritora y artista visual, sabemos que esta exhibición es un gesto de desprendimiento de su parte. Porque está poniendo a disposición de los interesados sus propios libros de fotografía, los cuales ha ido adquiriendo a lo largo de más de 20 años en distintas partes del mundo.

Entre los fotógrafos reunidos, tenemos nombres del peso de Tina Modotti, Kati Horna, Alberto Korda, Cindy Sherman, Helmut Newton, Flor Garduño, Paz Errázurizl, Graciela Iturbide, Martín Chambi, entre otros.

La dinámica de la exhibición no deja de ser peculiar. Los libros estarán a disposición de quienes deseen revisarlos y, de esta manera, ampliar la tradición personal mediante la discusión o la simple contemplación. No hay otra manera de hacer buena fotografía si es que no se tiene en el radar precisamente a los maestros de la fotografía. Esto es algo que supo bien Sonia Cunliffe desde sus años de estudiante en la Escuela Panamericana de Arte en San Pablo.

En una era marcada por la rapidez y el avance galopante de la tecnología, la fotografía se impone como un medio de resistencia que nos lleva a parar para reflexionar y analizar la riqueza expresiva de los detalles y del conjunto que ofrece la imagen. Entonces, la fotografía, en estos tiempos, se yergue como símbolo de resistencia ante el olvido y la frivolidad mental. Va hasta el 2 de septiembre.