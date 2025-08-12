HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     
Cultural

Herbert Rodríguez: 46 años de arte, resistencia y color llegan a la Casa O’Higgins

La exposición reúne más de cuatro décadas de obras del artista peruano que fusiona arte erudito y callejero, identidad cultural y diseño para uso cotidiano. 

"Economía Creativa". Foto: Difusión.
"Economía Creativa". Foto: Difusión.

El Instituto Riva-Agüero y la Casa O’Higgins inauguraron el 9 de agosto la exposición Economía Creativa. Diseños de Herbert Rodríguez 1979-2025, curada por Issela Ccoyllo y Jorge Villacorta. La muestra estará abierta al público hasta el 28 de septiembre en las salas de la Casa O’Higgins (Jirón de la Unión 554, Cercado de Lima).

Esta exposición recorre más de cuatro décadas de creación de Herbert Rodríguez, una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo peruano. Su propuesta parte de una “matriz raigal” sostenida en el tiempo, con un enfoque de arte aplicado y diseño cargado de iconografía, colores vibrantes y objetos pensados para el uso cotidiano.

La curaduría revela cómo Rodríguez fusiona elementos eruditos y arte callejero para convertir obras únicas en productos imaginativos, innovadores y accesibles. Inspirado en una relectura del “primitivismo” occidental, su trabajo abarca dibujo, ensamblajes, collages, bordados, tapices en lana, estampados textiles y animación digital.

Más que un artista, Rodríguez es un creador de redes: su obra es juego, resistencia y reciclaje, vibrando con la energía del siglo XXI. Con ella, reafirma que la cultura es motor de identidad e innovación, y pilar de la economía creativa.

Sobre Herbert Rodríguez

Nacido en Lima en 1959, estudió Pintura en la Escuela de Artes Plásticas de la PUCP y fue miembro del histórico grupo Huayco EPS (1979-1981). Su trayectoria incluye activismo en el espacio público, participación en la escena subterránea (1984-1987) y la Campaña Arte-Vida en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1989-1990). Ha diseñado escenografías para teatro, cine y conciertos, y fue director artístico del Centro Cultural El Averno (1999-2012).

Representó al Perú en la 59° Bienal de Arte de Venecia (2022) y ha expuesto en el Museo Reina Sofía (Madrid). Su trabajo forma parte de instituciones de renombre como el Centro Pompidou (París), entre otras colecciones de museos y fundaciones de Latinoamérica y Europa. Ha sido reconocido con el Premio a la Trayectoria Artística con Impacto Social – Premios AYNI 2023.

📍 Lugar: Casa O’Higgins – Jirón de la Unión 554, Cercado de Lima

📅 Fechas: 9 de agosto al 28 de septiembre de 2025

🕒 Horario: De martes a domingo, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

🎟️ Ingreso libre

(NdP).

Notas relacionadas
Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

LEER MÁS
Javier Cercas: "Compadezco al escritor que, por tener éxito, se cree superior a los otros"

Javier Cercas: "Compadezco al escritor que, por tener éxito, se cree superior a los otros"

LEER MÁS
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Javier Cercas: "Compadezco al escritor que, por tener éxito, se cree superior a los otros"

Javier Cercas: "Compadezco al escritor que, por tener éxito, se cree superior a los otros"

LEER MÁS
Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto interno, se mantiene viva”

Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto interno, se mantiene viva”

LEER MÁS
El arte de lo invisible: Pierina Másquez y su sindicato de mujeres que insisten en sentir

El arte de lo invisible: Pierina Másquez y su sindicato de mujeres que insisten en sentir

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Cultural

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto interno, se mantiene viva”

Comunicado: Fiesta del cine peruano sin censura (29 Festival de Cine de Lima)

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota