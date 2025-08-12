Herbert Rodríguez: 46 años de arte, resistencia y color llegan a la Casa O’Higgins

El Instituto Riva-Agüero y la Casa O’Higgins inauguraron el 9 de agosto la exposición Economía Creativa. Diseños de Herbert Rodríguez 1979-2025, curada por Issela Ccoyllo y Jorge Villacorta. La muestra estará abierta al público hasta el 28 de septiembre en las salas de la Casa O’Higgins (Jirón de la Unión 554, Cercado de Lima).

Esta exposición recorre más de cuatro décadas de creación de Herbert Rodríguez, una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo peruano. Su propuesta parte de una “matriz raigal” sostenida en el tiempo, con un enfoque de arte aplicado y diseño cargado de iconografía, colores vibrantes y objetos pensados para el uso cotidiano.

La curaduría revela cómo Rodríguez fusiona elementos eruditos y arte callejero para convertir obras únicas en productos imaginativos, innovadores y accesibles. Inspirado en una relectura del “primitivismo” occidental, su trabajo abarca dibujo, ensamblajes, collages, bordados, tapices en lana, estampados textiles y animación digital.

Más que un artista, Rodríguez es un creador de redes: su obra es juego, resistencia y reciclaje, vibrando con la energía del siglo XXI. Con ella, reafirma que la cultura es motor de identidad e innovación, y pilar de la economía creativa.

Sobre Herbert Rodríguez

Nacido en Lima en 1959, estudió Pintura en la Escuela de Artes Plásticas de la PUCP y fue miembro del histórico grupo Huayco EPS (1979-1981). Su trayectoria incluye activismo en el espacio público, participación en la escena subterránea (1984-1987) y la Campaña Arte-Vida en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1989-1990). Ha diseñado escenografías para teatro, cine y conciertos, y fue director artístico del Centro Cultural El Averno (1999-2012).

Representó al Perú en la 59° Bienal de Arte de Venecia (2022) y ha expuesto en el Museo Reina Sofía (Madrid). Su trabajo forma parte de instituciones de renombre como el Centro Pompidou (París), entre otras colecciones de museos y fundaciones de Latinoamérica y Europa. Ha sido reconocido con el Premio a la Trayectoria Artística con Impacto Social – Premios AYNI 2023.

📍 Lugar: Casa O’Higgins – Jirón de la Unión 554, Cercado de Lima

📅 Fechas: 9 de agosto al 28 de septiembre de 2025

🕒 Horario: De martes a domingo, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

🎟️ Ingreso libre

