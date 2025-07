Cuando los gigantes literarios cuentan sus secretos y obsesiones

El primer fin de semana en la FIL de Lima 2025 estuvo muy bueno a nivel de búsquedas librescas. Al menos quien escribe no salió decepcionado. No solo lo interesante está en las novedades, lo bueno de las ferias de libros es que puedes encontrar los libros que llevabas buscando por mucho tiempo, solo hay que tener paciencia y hacer una pausa a las distracciones que, en el contexto de feria, son muy tentadoras. El abanico de eventos culturales es para todos los gustos.

Las ferias son como puntos de encuentro. Algunas veces estos encuentros pueden ser felices/alegres/plenos, en otras ocasiones fastidiosos o incómodos. En una feria te topas con todos: con los quieres ver y con quienes no. Tras acabar mi participación en la FIL, en la que tuve una amena conversación con el buen escritor italiano Dario Voltolini, me puse a ver stands y revisar libros.

En varios stands pude ver una publicación que no es barata, pero que vale la pena tener en la biblioteca. Como cultura general, es un tesoro a frecuentar por el resto de la vida; si se pretende usarla como consulta o vía de motivación, siempre pensando en los escritores y artistas, resulta más que ideal. Me refiero a The Paris Review. Entrevistas 1953-2012 (Acantilado).

Este libro, cuando salió en el 2020, se impuso como acontecimiento editorial. Es un libro de dos tomos que tiene un público fijo, pero no sonó como se esperaba debido a los embates de la pandemia. No solo hay que ser, sino también parecer. Por eso, me alegró haberlo visto en varios stands de la FIL, siempre ubicado en espacios altos para que no se lo roben.

"The Paris Review". Imagen: Difusión.

Los lectores atentos reconocen la importancia de la revista norteamericana The Paris Review. Desde 1953, la revista tiene una sección de entrevistas que ha convertido a la entrevista en un género literario y no solo signado por la belleza estética del discurso. Le da la posibilidad al lector de ingresar a la mente y corazón de sus escritores favoritos. Nos enteramos de sus costumbres y obsesiones al momento de escribir, de las anécdotas que los acompañaron mientras escribían las obras que los convirtieron en referentes.

Cualquiera no ingresa a este universo de entrevistas. La pléyade de autores entrevistados por The Paris Review deja boquiabierto a los lectores más exigentes. 2832 páginas en las que no están todas las entrevistas, la selección estuvo a cargo de Sandra Ollo, y se colige que ninguna de las elegidas sobra. Recuerdo que Ollo dijo lo siguiente sobre estas entrevistas: “Ahí se condensa ese peculiar estilo, un género a caballo entre periodismo y literatura. El mérito de PR es haber creado un tipo de entrevista que se convirtió en un formato muy definible elaborado con sentido narrativo”.

Razón no le falta a Ollo, repasemos algunos nombres: Forster, Hemingway, Faulkner, Eliot, Pound, Auden, Lowell, Dinesen, Welty, Bishop, Pasternak, Frost, Simenon, Kerouac, Carver, Kundera, Walcott, Yourcenar, Murdoch, Atwood, Gordimer, DeLillo, Sontag, McEwan, Murakami, Rushdie, Eco, Dorothy Parker, Isak Dinesen, Eudora Welty, Joan Didion, Joyce Carol Oates, Nadine Gordimer, Marguerite Yourcenar, Doris Lessing, Iris Murdoch, Margaret Atwood y Toni Morrison…

En cuanto a nuestro idioma, por España tenemos a Cela, Semprún y Marías (Vila-Matas no está incluido en esta edición. Ollo basó su arco hasta el 2012 y la entrevista al catalán, realizada por Adam Thirlwell, es del 2020 y será incluido próximamente) y por Latinoamérica a Borges, Vargas Llosa, Cabrera Infante, Puig, García Márquez, Bioy Casares, Cortázar, Fuentes, Neruda y Octavio Paz. Por donde se mire, esta publicación es un lujo. Ténganla en el radar.