El Special Project de Pinta Lima 2025 rinde homenaje a Teresa Burga (1935–2020), figura clave en la historia del arte conceptual en el Perú y América Latina, a través de una exposición curada por Miguel A. López. Esta muestra, que reúne obras creadas entre 1966 y 2020, muchas de ellas provenientes de colecciones privadas, propone una relectura del legado de la artista desde una perspectiva contemporánea, destacando su papel como mujer radical, innovadora y pionera en la experimentación con múltiples lenguajes y medios. Al incluir diagramas, instalaciones, registros documentales y catálogos, la exhibición ofrece una narrativa visual que articula temas como el cuerpo, el espacio público y el género, acercando su trabajo a nuevas generaciones. Este proyecto no solo revaloriza su aporte al patrimonio artístico nacional e internacional, sino que reafirma el rol de los Special Projects de la feria como espacios curatoriales de reflexión crítica, visibilidad internacional y conexión entre el pasado y el presente del arte contemporáneo.

La exposición dedicada a Teresa Burga es una oportunidad muy relevante para la escena de arte del Perú porque reabre el debate sobre el legado de una figura pionera del arte peruano, conectando la historia del arte con temas actuales como el feminismo, la experimentación y la reinvención del lenguaje visual. Curada por Miguel A.López, destaca la recuperación y difusión de la obra de la artista, cuyo impacto trasciende fronteras y generaciones, y ofrece una narrativa visual que invita a reflexionar sobre la evolución del arte conceptual y multimedia. Además, al reunir documentos, catálogos y registros de su trayectoria, la muestra se presenta como un hito cultural que revaloriza el patrimonio artístico nacional e internacional, generando interés tanto en medios especializados como en el público general.

¿Quién es Teresa Burga?

Teresa Burga (Iquitos, 1935 – Lima, 2020) es una de las artistas más importantes del siglo XX. Desde los años sesenta, la artista mantuvo una actitud rebelde e innovadora que la llevó a confrontar parámetros tradicionales y a experimentar con múltiples medios y disciplinas. Burga desarrolló dibujos, grabados, pinturas, esculturas, instalaciones efímeras, diagramas, piezas que incorporan sonido, video, documentación médica y científica, así como numerosas obras inclasificables. Luego de su retiro voluntario de la escena artística a inicios de los ochenta, su obra volvió a la mirada pública a partir de 2005. Desde entonces, Burga exhibió en importantes museos como el MALBA, Hammer Museum, Tate Modern, Migros Museum, MUSAC, Art Institute of Chicago y Ludwig Museum, y fue incluida en la sección principal de la 56 Bienal de Venecia (2015) curada por Okwui Enwezor.

¿Por qué es importante este espacio de exhibición de la obra de la artista en Pinta Lima?

La exposición reúne, por primera vez, diferentes etapas de la obra de Teresa Burga (1966-2020) con obras principalmente de importantes colecciones privadas. Esta exposición destaca su legado y lo acerca a nuevas generaciones. Se resaltan los temas como el espacio público, el cuerpo y el género, así como su transformación hacia el arte conceptual y multimedia. La muestra también exhibe revistas, libros y catálogos monográficos que han documentado su trayectoria.

"Perfil profesional". 1980-2018. Imagen: Difusión.

4 puntos clave de la obra de la artista Teresa Burga

Pionera en el arte contemporáneo: Burga ha sido una de las primeras artistas en romper con los cánones tradicionales en Perú y en América Latina, abriendo camino para nuevas prácticas y expresiones artísticas.







Su obra integra diversas disciplinas—desde el arte conceptual hasta el uso de tecnologías y medios alternativos—lo que la convierte en un referente de la experimentación artística.







Visibilidad de la perspectiva femenina: Su trabajo aporta una visión femenina y crítica, enriqueciendo la narrativa del arte contemporáneo.







Revaloración del patrimonio cultural: Redescubrir y difundir la obra de Burga permite reexaminar la evolución del arte peruano.

¿Quién es Miguel A. López?

Miguel A. López (Lima, 1983) es un escritor y actualmente Curador en jefe del Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México.. Fue co-curador de la Bienal de Toronto 2024. Entre 2015 y 2020, fue curador en jefe y luego co-director de TEOR/éTica, Costa Rica. En 2019, curó la exposición retrospectiva Cecilia Vicuña. Seehearing the Enlightened Failure en el Witte de With (hoy Kunstinstituut Melly), Rotterdam, la cual viajó a Ciudad de México, Madrid y Bogotá. Entre 2023 y 2024, una segunda retrospectiva Cecilia Vicuña. Soñar el agua, curada por López, fue presentada en el Museo de Bellas Artes de Chile, Malba de Argentina y Pinacoteca de São Paulo de Brasil. Otros proyectos curatoriales recientes incluyen Sila Chanto & Belkis Ramírez. Aquí me quedo / Here I Stay en el ICA-VCU, Richmond (2022), Hard to Swallow. Anti-Patriarchal Poetics and New Scene in the Nineties at ICPNA, Lima (2021), and And if I devoted my life to one of its feathers? at the Kunsthalle Wien, Vienna (2021).

¿Porqué es importante la labor del curador Miguel A.López?

Miguel A. López es una figura clave en la escena artística de Perú y América Latina por su labor como curador, escritor e investigador. Su trabajo ha sido fundamental en la visibilización de prácticas artísticas críticas, la memoria histórica y las luchas sociales en el arte contemporáneo. Su investigación sobre la obra de la artista Teresa Burga se ha desarrollado a lo largo de varios años y ha sido central para su revalorización, no sólo a nivel institucional, sino también en el mercado del arte.

¿Qué importancia tienen los Special Projects en la feria Pinta Lima?

​Los Special Projects son espacios curatoriales fundamentales, ya que impulsan el diálogo y enriquecen la escena artística local. Estos proyectos ofrecen una plataforma de experimentación, permitiendo a artistas y curadores explorar nuevas ideas, técnicas y narrativas. Además, otorgan visibilidad internacional, facilitando el encuentro entre el arte local y la escena global, promoviendo el intercambio cultural y abriendo oportunidades en mercados. También, fomentan la conexión entre diversos sectores, creando un diálogo entre artistas, instituciones culturales, coleccionistas y el público, fortaleciendo la red y la comunidad del arte contemporáneo. Por último, ayudan a revalorizar el patrimonio contemporáneo, recuperando y difundiendo el legado de artistas y movimientos relevantes a través de exposiciones y proyectos especiales, generando interés mediático y académico.

(NdP).