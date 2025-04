Exposición: Alberto Cendra inaugura en Cusco '0°, cero grados'

El destacado fotógrafo peruano, Alberto Cendra, presenta la exposición '𝟎°' en Cusco. "Reúnen dos muestras de su recorrido fotográfico por los andes. Aquí se ha permitido seleccionar un conjunto de sus fotografías, en las que como trotamundos que es, recoge de sus gentes y de la naturaleza, aquello que encuentra en su andar y refleja el carácter quechua y aymara", sostiene el Centro Bartolomé de Las Casas.

Cendra se dedicó al periodismo en Lima luego de estudiar en la Escuela de Arte de Barcelona, España. Sin embargo, siempre hizo fotografías. Ahora reside en Cusco. “Aquí he encontrado mi lugar, pero ese lugar puede cambiar. Soy un gitano, un viajero. Nací en Lima, pero soy forastero en Perú y en España. Mi vida ha sido una vida errante. Soy un forastero y me siento bien así. Me siento bien en cualquier espacio. Aprendes a hablar el lenguaje de tu entorno, aprendes a mirar a las personas limpiamente y ellas te miran limpiamente”, declaró en octubre a La República.

'0°, foraster & 14º16’13”S 73º26’21”W' es una muestra de fotografías en blanco y negro. La inauguración será el 15 de abril en la Galería César Meza ( pasaje Pampa de La Alianza 164, Cusco ), a las 6 de la tarde.

(NTP).