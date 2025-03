Por primera vez se muestra el conjunto de la obra audio/visual de Rafael Hastings, sus videos y películas realizados en los años 70

La muestra El incondicionado desocultamiento: las experimentaciones audiovisuales de Rafael Hastings representa un hito importante en la recuperación del patrimonio audiovisual peruano mostrando el conjunto de la obra cinematográfica y videográfica de Rafael Hastings.

El proyecto ha implicado un trabajo de investigación y rescate que llevó más de dos décadas, logrando recuperar películas que se consideraban perdidas.

Lo extraordinario de esta exposición es que no solo nos permite apreciar las obras audiovisuales de Hastings, sino que también nos invita a entender los procesos técnicos y creativos ya que nos abre acceso a las notas del creador.

Se exhibirá su diario de filmación, proyecciones en película de 16 mm de material inédito y, como pieza central, la película completa El Incondicionado Desocultamiento, una ambiciosa obra filmada en 1974 que fusiona la investigación arqueológica precolombina con el misticismo oriental.

A su vez, presentaremos "We Are Not a Family", una pieza en Super 8 mm, recientemente reeditada por Yvonne von Mollendorff, compañera de vida de Rafael, que se podrá ver por primera vez tras casi 50 años.

Este proyecto está a cargo de José-Carlos Mariategui con apoyo de Natalia Rey de Castro, coordinadora y asistente curatorial. El diseño visual, a cargo de Arturo Higa, ha logrado crear un espacio expositivo que respeta tanto la materialidad como la poética de las obras de Hastings.

Para complementar la exposición, a finales de abril se publicará un libro sobre la obra fílmica de Rafael Hastings que incluirá contribuciones de Jorge La Ferla, Natalia Rey de Castro, Luis Alvarado y Fietta Jarque.

