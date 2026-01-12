HOYSuscripcion LR Focus

Cultural

Vuelve el Festival Saliendo de la Caja

Teatro. La edición 25 inicia este miércoles. Estrenarán obras que abordan temas actuales. “Se celebra un cuarto de siglo de creación y resistencia”, señalan.

Festival de artes escénicas.
Festival de artes escénicas. | Difusión.

Teatro, danza y música. El festival de artes escénicas que abre la temporada 2026 es Saliendo de la Caja con su edición 25. El evento reúne cada año destacadas obras producidas por estudiantes. “El festival pretende ser una plataforma para que los futuros artistas peruanos puedan mostrar su talento, exploren temas de identidad, memoria y cambio social, y se transformen a sí mismos y al público a través de sus creaciones”, señalan en un comunicado.

Este año, el festival se realizará en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores y se inaugura con la obra La Farsa de Pathelin, bajo la dirección de Claudia Pascal.  “Pathelin es un abogado sin dinero y estafador. Aunque escrita en el siglo XV, la obra refleja con precisión ciertas dinámicas sociales muy presentes en el Perú actual”, comenta la organización. (La función será de ingreso libre previa inscripción).

PUEDES VER: Teatro 2025: el arte como un acto de resistencia

lr.pe

En 2025, un sector de la política cuestionó una de las obras de este festival y la comunidad escénica defendió la libertad artística. Tras ello, el Ministerio de Cultura declaró de oficio “la nulidad de la resolución que otorgó calificación de espectáculo público cultural” a la obra María Maricón. La puesta en escena aún no se había estrenado, pero el afiche de esta obra LGBTI ofendió a la Iglesia católica.

Ahora, el festival estrenará seis obras. Los temas giran en torno a la escasez de agua, a la humanidad en peligro de extinción, la destrucción de la selva, los prejuicios y la cosmovisión andina. “La temática de este año toma la forma de luz colectiva que atraviesa generaciones, memorias y futuros posibles. Se celebra un cuarto de siglo de creación, memoria y resistencia”, señalan sobre las obras coproducidas por el Centro Cultural PUCP.

PUEDES VER: Arte transgresor: ¿Por qué suspendieron el Festival Saliendo de la Caja?

lr.pe

En la programación destacan obras escritas y dirigidas por mujeres. Una de ellas es Yawar Qayani (Cuando la sangre llama) de Luisa Guerrero Pajares. Se trata de la historia de una joven en el mundo de la danza de las tijeras, una tradición atribuida a los hombres. La puesta en escena busca reescribir la historia.

El festival va del 14 al 25 de enero. Como parte de las actividades gratuitas han anunciado la Bitácora: ciclo de conferencias performáticas.

  • La programación completa e información de entradas en ccpucpencasa.com
