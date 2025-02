'Recordar', exitosa obra belga se estrena en Perú

"Todo el mundo hereda cajas simbólicas o físicas de sus padres”, nos dicen David y Marisel Méndez Yépez sobre la obra Recordar, un viaje por la herencia familiar y la memoria colectiva a partir de la historia de dos hermanos que regresan al país al que no pudieron regresar sus padres por cuestiones políticas. “Cuando nuestro padre falleció heredamos doscientas cajas de cartón. Yo vine a Perú hace tres años para hacer conciertos y empecé a hacer las entrevistas, las indagaciones”, cuenta David quien coescribió el proyecto con su hermana.

Sus recuerdos se convirtieron en una obra teatral que también reivindica la identidad peruana y que tuvo éxito en Bruselas y otras ciudades de Bélgica. “Allá me peleo un poco diciéndoles a los europeos que el cajón es peruano y que es parte de una historia increíble sobre la liberación”.

El estreno de Recordar en Lima (desde hoy hasta el domingo), será la primera vez que actúan en castellano. “Me di cuenta que tenía más recuerdos que él porque soy mayor”, comenta Marisel, quien por su trabajo, con Médicos sin fronteras pudo conocer sociedades que han sufrido conflictos armados. “En el proceso de escritura me pareció que David iba a contar mi vida. Entonces le dije: Si es así quiero subir al escenario contigo. No era tan fácil porque soy médico. Le dio otra dimensión a la obra porque yo tengo hijos y hay la cuestión de lo que puedes transmitir”.

Para los hermanos había una necesidad urgente: se trataba de curar lo que consideran fueron traumas de la migración. “La memoria colectiva es algo central porque las sociedades son como los seres humanos: para sanar tiene que haber un proceso”, señala Marisel. Ambos coinciden en que sus padres les transmitieron “esa nostalgia de no poder volver” a su país. “Ellos tenían esperanzas de que el Perú esté mejor de lo que está ahora”.

El proyecto tuvo 200 páginas y 25 fueron elegidas para ser el guion de Recordar. Sus padres dejaron Perú a mediados de los 80. “Cuando terminaron su doctorado era el 91. Nuestra tía se fue presa acusada de terrorismo, pero ella criticó bastante a Sendero y tuvo muchos problemas, estuvo en el pabellón donde estaban ellos y Sendero la botó. Cuando salió de la cárcel su abogado le dijo: ‘Vete ahora mismo a Bélgica porque no sé quién te va matar primero, Sendero o Fujimori porque el Estado peruano cometió un error y te dejó cinco años en prisión y no lo va a reconocer. Nuestro padre la trajo a Bélgica y por eso se quedaron. También porque no es fácil que alguien de tu familia esté acusado de terrorismo y creo que tenían miedo por nosotros porque eran militantes de izquierda”.

El director de teatro y director artístico del Festival de Cine de Lima, Josué Méndez, es primo de los autores y está a cargo de la adaptación de la obra. Comenta que la puesta en escena iba a estrenarse en el Lugar de la Memoria. “Era su lugar natural. Recordar está en Perú gracias a Manuel Burga y le agradecemos a él en el programa de la obra. Él muestra el interés y se decide que venga en la semana de la Francofonía y el gobierno belga apoya la propuesta. En el 'interín' lo sacan del LUM. No diría que fue protesta nuestra, pero como una medida preventiva porque no queremos armar un problema, estamos en la Casa Yuyachkani, con el apoyo de Miguel Rubio. Estamos en este lugar que también es un lugar emblemático para la memoria.