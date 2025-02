Delfina Paredes : "El artista tiene que sacar a la luz cómo está el pueblo"

Delfina Paredes está sentada en las primeras butacas del Teatro Británico. La acompañan sus hijos, los actores Mario y Ricardo Velásquez. Sus personajes en el cine son recordados a través de un video con escenas de Caídos del Cielo o Diarios de Motocicleta. “Aquí hice la obra Viaje a la tierra de Jauja y otras peregrinaciones del hambre”, comenta luego de recibir el Premio Emérito ‘Armando Robles Godoy’.

La conmueve ser descrita como una artista que “deja una huella”, “emblemática” y que ha dedicado su vida al arte y a enriquecer la cultura. “Me he quedado sin habla, casi incapaz de decir todo lo que siento. No esperaba tanto cariño”.

Más allá del cine, su trayectoria como actriz, dramaturga, profesora y luchadora social, parece inalcanzable. Enseñó teatro en Tungasuca y ha declamado los poemas de César Vallejo con el permiso de Georgette Vallejo en Perú y después de una homilía en España.

Jimena Lindo recoge el premio a mejor actriz de reparto por la película Reinas y habla del “contexto tan duro, tan desfavorable para el país y para nuestro gremio” y se dirige a ella. “Delfina, te amo con todo mi corazón. ¡Gran ejemplo!”.

Hasta antes de la pandemia, Delfina Paredes presentaba su monólogo Evangelina Retorna de la Breña con la sala llena del Centro Cultural España. Y por los 30 años de Caídos del Cielo fue al Festival de Cine de Lima por el estreno de la versión remasterizada. En el 2020, la película en la que actuó, La restauración, compitió en el festival.

“Les diría a los autores, por supuesto, a los artistas, actrices, actores, que apoyen, que traten de trabajar tanto en la televisión, cine, teatro, siempre observando la situación económica, cultural en la que vive el pueblo, en el que vivimos todos, porque nosotros muchas veces representamos al pueblo”, nos dice.

“Siempre he estado preocupada por el país”

A Delfina Paredes no le gustan los homenajes ni suele hablar sobre ella, prefiere referirse a “nosotros” y en la ceremonia pide hacer una campaña para “llevar a Georgette a descansar al lado de Vallejo”.

La actriz comenta que lee el periódico cada día. “Digamos que esta es una ocasión para decir algunas cosas. Yo siempre he estado preocupada por lo que pasa en mi país, por eso, ya verás cómo estoy y soy una inútil con esto (señala el celular). De ninguna manera dejo pasar la Carlincatura; Carlín es un genio. Yo alguna vez me he encontrado con él y lo he felicitado”.

Está al tanto de que el gremio artístico está protestando contra la censura. Con ella hubo algunas injusticias; por ejemplo, una de las obras que escribió, Nosotros los burócratas, se estrenó en el 2015, luego de 35 años. Y, su personaje, Evangelina, salió de señal abierta. “Llegué a tener en la televisión una hora los domingos por la noche, pero parece que, no les gustó nada. Tulio Loza también hacía de cholo y, qué sé yo, le dieron el mejor día, el sábado. Evangelina era una indiecita, su abuelo muere y con su hermanita deciden ir a Lima. Creo que ni siquiera han guardado lo que yo hice. No me daban facilidades para llevar cosas; la mesa, platos, yo tenía que llevar todo de la casa. Incluso, se quejaron de que yo estaba haciendo críticas al Gobierno. De pronto, se suspendió el programa porque la televisión tenía que ir a la corrida de toros. En ese tiempo estaba Velasco. Yo militaba en el partido Vanguardia Revolucionaria, pero no estaba apoyándolo”.

Antes de subir al escenario, comenta que sigue siendo de izquierda. “El principal problema para mí es la falta de empleo. Yo soy de izquierda. Los artistas debemos hacer la crítica a nuestros gobernantes, a la señora Boluarte y al Congreso. ¿En qué mundo viven ellos? Hasta me da vergüenza que digan ‘es que está una mujer’, es que nos avergüenza a las mujeres. El artista también necesita trabajo, no somos nada especial, la ventaja que tenemos y que debemos cumplir, es sacar a la luz cómo está el pueblo y en qué circunstancia está sobreviviendo”.