Nicolás Yerovi y la mezquindad del Ministerio de Cultura

Este domingo 19 de enero, falleció el escritor Nicolás Yerovi. Ni bien se conoció la noticia, no pocas muestras de afecto y admiración se dejaron sentir. No era para menos, su radiación iba más allá de las parcelas culturales y su figura estaba instaurada en el imaginario social peruano. A saber, cada vez que se le veía caminando por su barrio en Barranco, era saludado por conocidos y extraños, a quienes correspondía el gesto. Yerovi se sabía especial y, aunque nunca lo pudo explicar, sentía que cumplía una función pública: verlo sacaba del mal día a cualquiera.

Una de las cosas que me gustaría destacar de Yerovi, a quien entrevisté en dos ocasiones, siendo la entrevista realizada en septiembre del 2024, en La República, la última que concedió, es que él pudo ser una persona distinta. Veamos: su tradición familiar está marcada por el humor, pero a la vez por la muerte (su abuelo Leonidas Yerovi fue asesinado por un lío de faldas en 1917). En las dos entrevistas que le hice, incidí en este hecho familiar capaz de transformar la visión de vida de cualquier persona afectada directa o indirectamente. Yerovi decidió ser feliz y no vivir amargado. Los Yerovi sentían que lo suyo (el humor y la sátira) era un aporte para el país. Por eso, en 1978, a los 27 años, relanzó Monos y Monadas en plena dictadura de Francisco Morales Bermúdez. Pudo esperar algunos años más y tener un contexto más propicio para la vuelta de la revista familiar. Pero no, así eran los Yerovi: hacían sátira en donde las papas quemaban. Pero hubo otro suceso que igualmente lo pudo convertir en un hombre resentido. En los 90, fue acusado de plagio por una novela que él escribió. Sobre esta experiencia, Yerovi le contó a La República lo siguiente:

“Esa fue una de las tantas maneras que tuvo la gente de Montesinos de amedrentarme. La compra y venta de sentencias judiciales es parte de la historia de los 203 años que tiene Perú como república. Monos y Monadas ha sido requisado, decomisado por los servicios de inteligencia del gobierno militar y hasta Sendero Luminoso me dejaba perros muertos sobre mi auto. El poder de turno siempre ha querido acallar el sarcasmo incorruptible de Monos y Monadas. Hasta me quisieron comprar ofreciéndome paraísos en el Caribe. En los noventa, una orden judicial me impedía sacar la revista con su nombre porque para ellos era la revista de mi abuelo Leonidas y no mía. Con Gustavo Mohme acordamos sacar La última de Yerovi porque no podía usar el nombre original de la revista. Yo he sacado en portada a Fujimori como una gestante desnuda y con el titular “Va por el tercero”. Montesinos se valía de fiscalillos y abogaduchos que me iban a condenar por plagiarme a mí mismo. Montesinos sabía que no hay mejor manera de desmoralizar a un autor que impedir hacer pública su obra”.

Yerovi dejó una marca con la revista Monos y Monadas, fundada por su abuelo Leonidas Yerovi y el dibujante Julio Málaga Grenet en 1905, durante décadas su voz se hizo conocida para el gran público desde las estaciones radiales y diarios, además, como autor de ficción, publicó una estupenda novela que habría que releer: La casa de tantos.

Por lo expuesto, resulta indignante, y a las pruebas nos remitimos, que el Ministerio de Cultura haya negado la posibilidad de velar a Yerovi en sus instalaciones, tal y como lo ha contado su hija Paloma en las redes sociales.

Bajo barajos burocráticos (la misma dinámica que vemos en otros casos de censura) se le ha negado a Yerovi ser despedido como merece por su público y su cuerpo será velado hasta el mediodía de hoy martes 21 en la Biblioteca Central de Barranco.

Nicolás Yerovi fue un escritor satírico que, en los últimos años, se dedicó a formar escritores satíricos. Además, nunca dejó de ser un ciudadano crítico del poder de turno. La presidenta Dina Boluarte no fue ajena a su crítica festiva. Como bien lo ha documentado La República, el actual gobierno se viene caracterizando por la cancelación y la censura. El nombre de Nicolás Yerovi estaba en la lista de personajes incómodos. No es verso, lo estamos viendo.