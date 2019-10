Soprano lírica Scarlet D’ Carpio, la promesa de la música clásica

Considerada como la nueva promesa y futura embajadora de la música clásica, la soprano lírica Scarlet D’Carpio, posee uno de los registros vocales más singulares de la escena clásica actual. Incluso muchos ya la han comparado a la inolvidable Yma Sumac, y otros aseguran que está muy cerca a emular al tenor nacional Juan Diego Flórez.

Joven de raíces peruanas hace muestra de su prodigiosa voz, tras formarse como músico en los Estados Unidos. lanzando su primera producción: “Voices of the Andes”, que es un saludo a “Las cuatro canciones incaicas”.

Y hoy quiere demostrar su talento en Perú presentando su nuevo show llamado “Canto a San Martín de Porres” este viernes 15 de noviembre en el altar mayor de la Basílica del Rosario del Convento de Santo Domingo. Ahí inaugurará la jornada de noviembre, mes dedicado a San Martín de Porres, la cual tendrá conciertos y otros eventos culturales. También tiene previsto estrenar el videoclip de la canción de su primer EP “Chililin”; un tema interpretado en aymara dentro del género lírico andino. Este video musical será su segunda colaboración con Arrebato Cine, que tiene como director a Manolo Olivera y Miguel Álvarez como productor.

Scarlet D' Carpio, la promesa de la música clásica

Scarlet D’Carpio nació en 1994 en Los Angeles, California. A la temprana edad de un año su madre, Veronica D’Carpio, decidió criarla en Lima. Scarlet pasó mucho tiempo de su juventud en escenarios, ya que creció practicando deportes, bailando y cantando. La intérprete peruana decidió estudiar música e ingresó a la Universidad de California, Irvine. En el 2014 viajó a Estados Unidos para estudiar la carrera de voz clásica.

El último año de su carrera universitaria tuvo como requisito un proyecto final y Scarlet eligió hacer un recital donde presentaría la investigación que llevó a cabo sobre los compositores peruanos Teodoro Valcárcel y Clotilde Arias, seguido por la interpretación de las piezas más importantes de dichos compositores. Scarlet quería presentar música peruana clásica y folclórica del Perú.

Tras un poco de investigación, se encontró con las “Cuatro Canciones Incaicas” de Valcárcel y “Huiracocha” de Arias. Ya que las canciones solo están escritas para piano y voz, Scarlet recurrió a la asistencia del músico, productor y arreglista Anibal Seminario, quien reunió a un conjunto de diez músicos para que la acompañaran e interpretar los arreglos europeos para estas piezas clásicas andinas.

Tras el buen recibimiento del público, la soprano lírica decidió grabar las cinco canciones que cantó en el recital. Su primer EP de canciones andinas clásicas “Voices of the Andes” fue grabado en Corchea Recording Studio en la ciudad de Paramount, California."Fue gracias al recital, cuando me puse a investigar más sobre nuestra música. Quería presentar en mi universidad un poco de mi país y decidí cantar estas canciones andinas", menciona.