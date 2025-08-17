HOYSuscripcion LR Focus

Cultura Asiática

'Gachiakuta' capítulo 7: fecha, hora de estreno y por dónde ver online

El anime 'Gachiakuta' lanza su episodio 7 este domingo 24 de agosto. Revisa en qué horario se estrena en tu país y dónde verlo legalmente online en español.

'Gachiakuta' capítulo 7: fecha, hora de estreno y por dónde ver online. Foto: Difusión
'Gachiakuta' capítulo 7: fecha, hora de estreno y por dónde ver online. Foto: Difusión | Foto: Difusión

Con una estética cruda y una narrativa envolvente, 'Gachiakuta' se ha consolidado como uno de los animes más comentados del 2025. Semana a semana, la historia de Rudo y su lucha por sobrevivir en un mundo plagado de peligros mantiene en vilo a miles de fanáticos que esperan cada nuevo episodio con expectativa creciente.

El próximo capítulo del anime promete avanzar en los misterios que rodean al protagonista y su entorno, luego de los intensos eventos de las últimas entregas. Si eres uno de los seguidores que no se pierde ni un minuto de esta producción, aquí te contamos cuándo se estrena el episodio 7 de 'Gachiakuta', a qué hora estará disponible en tu país y por qué es clave verlo de forma oficial.

PUEDES VER: Guía para disfrutar 'Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito': ¿dónde verla completa y en español?

lr.pe

Fecha y horarios del estreno de 'Gachiakuta' episodio 7

El estreno del capítulo 7 de 'Gachiakuta' está programado para el domingo 24 de agosto de 2025, según confirmó Crunchyroll, la plataforma que posee los derechos de transmisión internacional del anime. Aunque la hora oficial aún no ha sido publicada por el distribuidor, se espera que se mantenga el patrón de lanzamientos anteriores.

Estos son los horarios estimados para ver el episodio en distintos países de habla hispana:

  • Perú: 10:00 a. m.
  • Argentina: 12:00 p. m.
  • Uruguay: 12:00 p. m.
  • Brasil: 12:00 p. m.
  • Chile: 11:00 a. m.
  • España: 5:00 p. m.

Se recomienda seguir las redes sociales de Crunchyroll o activar las notificaciones en la app para recibir el aviso exacto cuando el capítulo esté disponible en línea.

PUEDES VER: ¿Qué personajes estarán en 'Dan Da Dan' temporada 2?

lr.pe

¿Dónde ver el anime 'Gachiakuta' online y en español?

Para ver 'Gachiakuta' episodio 7 de forma legal, la única plataforma autorizada es Crunchyroll, que ofrece el anime con subtítulos en español y en calidad HD. La plataforma emite los capítulos de manera simultánea con Japón, lo que garantiza acceso rápido, seguro y sin riesgos de piratería.

Ver el anime por medios oficiales no solo apoya directamente a los creadores y estudios detrás de la producción, sino que además permite disfrutar del contenido con la mejor calidad visual y sonora. Cabe destacar que Crunchyroll ha sido reconocida por mantener la fidelidad con el arte original del manga, algo que en 'Gachiakuta' se refleja especialmente en sus fondos y animación híbrida en 2D y 3D.

