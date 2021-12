Premios Cultura Asiática 2021: lista oficial de ganadores de los PCA

Con la llegada de fin de año del 2021, La República presentó un reconocimiento al trabajo mostrado por los artistas de Asia, quienes buscaron posicionar el sector cultural de cada país a nivel global, a través de los Premios Cultura Asiática 2021.

Desde producciones internacionales hasta los más esperados debut, las celebridades más populares de Asia compitieron en 24 categorías y los fans dieron su veredicto mediante un formato de votaciones. ¿Quiénes son los ganadores de los PCA 2021?

PCA 2021 - Mejor debut k-pop

Kingdom es el ganador de mejor debut k-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República / Naver

¡Felicidades a KINGDOM por sumarse a lista de ganadores de los PCA 2021! La boyband acumuló el 44,1% del total de votos y superó a MIRAE (14,5%) y Purple Kiss (9,9%). El grupo k-pop debutó en febrero del 2021 bajo la agencia de GF Entertainment con su canción promocional “Excalibur”, la cual forma parte de su primer miniálbum History of kingdom.

Resultados del mejor debut k-pop en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Mejor leyenda k-pop

BIGBANG es el ganador de mejor leyenda k-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República / YG

Los fans del icónico grupo de YG Entertainment, BIGBANG , hicieron posible que sus artistas favoritos se alcen como ganadores en la categoría de mejor leyenda k-pop. Con el 38,6% de los votos totales, la boyband superó a SUPER JUNIOR (18,4%) y SS501 (12,8%). BIGBANG ha recibido premios internacionales como el de mejor artista mundial en los MTV EMA y continúan generando impacto en la comunidad del k-pop actual.

Resultados del mejor leyenda k-pop en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Mejor solista k-pop

Lisa es la mejor solista k-pop en los PCA 2021. Foto: La República/YG Entertainment

¡ Lisa de BLACKPINK es la mejor solista k-pop de los PCA! La artista tailandesa debutó con “LALISA” en el 2021 y es considerada la mejor bailarina de su generación. Lisa obtuvo el 63,1% de votos y superó a Rosé (32,5%) y IU (1,4%).

Resultados del mejor solista k-pop en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Mejor grupo k-pop 1.ª generación

SHINHWA es el mejor grupo k-pop 1.ª generación. Foto: composición La República

SHINHWA es el ganador de mejor grupo K-pop 1.ª generación con un 43,8% de votos. El grupo debutó en marzo de 1998 y cuenta en su repertorio con canciones como “Only one”, “Hey, come on” y “Perfect man”. Los idols superaron a SECHSKIES (22,9%) y H.O.T (20,8%)

Resultados del mejor grupo k-pop 1.ª generación del k-pop en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Mejor grupo k-pop 2.ª generación

BIGBANG es el mejor grupo k-pop 2.ª generación. Foto: composición La República

Los fans de BIGBANG obsequian un nuevo triunfo para su grupo favorito. Los artistas de YG Entertainment son el mejor grupo k-pop 2.ª generación de los PCA 2021 con el 43,8% de los votos totales, superando a SUPER JUNIOR (33,6%) y Girls’ Generation (11,7%).

Resultados del mejor grupo k-pop 2.ª generación del k-pop en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Mejor grupo k-pop 3.ª generación

BTS es el mejor grupo k-pop 3.ª generación. Foto: composición La República

Los ‘Reyes del k-pop’, BTS , continúan sumando triunfos y en esta ocasión se coronan como el mejor grupo k-pop 3.ª generación. El septeto coreano obtuvo el 57,4% del total de votos y se antepuso a BLACKPINK (22,9%) y TWICE (8,5%). El grupo k-pop regresó a los conciertos presenciales con Permission to dance on stage en Los Ángeles para alegría de todo ARMY.

Resultados del mejor grupo k-pop 3.ª generación del k-pop en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Mejor grupo K-pop 4.ª generación

Stray Kids es el mejor grupo k-pop 4.ª generación. Foto: composición La República

¡El grupo k-pop Stray Kids se lleva la corona en esta categoría! Los ‘niños callejeros’ obtienen el premio a mejor grupo K-pop 4.ª generación con el 56,4% de los votos, sumando una victoria frente a TXT (23%) e ITZY (15,1%).

Resultados del mejor grupo k-pop 4.ª generación del k-pop en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Mejor drama chino

You are my glory es uno de los ganadores a mejor drama chino en los PCA 2021. Foto: composición La República / Weibo

My little happiness es uno de los ganadores a mejor drama chino en los PCA 2021. Foto: composición La República / Weibo

El romance moderno se apoderó de la categoría mejor c-drama este año, ya que dos series del citado género se alzaron ganadoras tras un emocionante empate con el 21,8% cada una. Estas producciones fueron My little happiness y You are my glory .

No muy lejos, con el 20% Duoluo continent reclamó la segunda ubicación. En tercer lugar se repitió el empate, pero esta vez entre las series históricas Word of honor y Legend of Fei, con el 10,9%.

Resultados del mejor drama chino en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Mejor actriz china

Li Qin es la ganadora a mejor actriz china en los PCA 2021. Foto: composición La República / Zhejiang

La mejor actriz china de los Premios Cultura Asiática 2021 es Li Qin . La talentosa estrella de 31 años se ubicó en la cima con el 29,4% de los votos en esta categoría. El segundo puesto fue para Dilireba, con el 21,6%, mientras que el tercero lo tomó Yang Zi, con el 17,6%.

Resultados del mejor actriz china en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Artista popular [China]

Jackson Wang es el artista popular chino de los PCA 2021. Foto: composición La República

La gloria al artista popular chino en los PCA 2021 (cantantes y/o actores) de La República se la lleva Jackson Wang , integrante de GOT7, con el 32,7%. Wang Yibo, también idol, pero del grupo C-pop UNIQ, reclama el segundo lugar con el 25,5%, y el tercero es para Xiao Zhan, con el 16,4%.

Resultados del mejor artista popular chino en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Mejor actor chino

Xiao Zhan es el ganador a mejor actor chino en los PCA 2021. Foto: composición La República / Weibo

Tras ganar ser coronado como el artista chino favorito en la edición pasada, Xiao Zhan es elegido el mejor actor en los PCA 2021. ‘Zhan Zhan’, como cariñosamente le llaman los fans, obtiene el primer lugarcon el 35,2% de votos. Le sigue Xu Kai, con el 25,9%, y el tercer lugar se lo lleva WangYibo, su coestrella en el hit del 2019 The untamed, con el 16,7%.

Resultados del mejor actor chino en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Mejor artista coreano revelación

Jung Ho Yeon es una de las nominadas a mejor artista coreana revelación en los PCA 2021. Foto: composición La República / Outer Korea

La actriz y modelo Jung Ho Yeon se alza en la categoría de mejor artista coreana revelación, tras su debut actoral en El juego del calamar. La intérprete de Sae Byeok obtuvo el 21,2% de votos, superando a su compañero de serie, Wi Ha Joon (20,7%) y Jinyoung de GOT7 (19,2%).

Resultados del mejor actor coreano revelación en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Mejor K-drama [Fantasía o Romance]

Hometown cha cha cha es el ganador de mejor k-drama de fantasía o romance en los PCA 2021. Foto: composición La República/tvN

¡Triunfo para Hometown cha cha cha ! El k-drama obtuvo el 36% de los votos totales y se coronó ganador de la categoría mejor k-drama de fantasía o romance en los PCA 2021. Love Alarm 2 obtuvo el 13,4%, de votos mientras que Doom at your service el 12%.

Resultados del mejor k-drama fantasía / romance en Premios Cultura Asiática 2021. Fo.to: Google

PCA 2021 - Mejor K-drama [Acción o thriller]

Vincenzo es el ganador de mejor k-drama de acción o thriller en los PCA 2021. Foto: composición La República/tvN

El k-drama protagonizado por Song Joong Ki ganó como mejor k-drama de acción o thriller en los PCA 2021. Vincenzo obtuvo el 52,7% de los votos, anteponiéndose a El juego del calamar (32,7%) y Mouse (4,6%).

Resultados del mejor k-drama Acción en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Mejor K-drama [Drama]

Navillera es el ganador a mejor k-drama de género drama, makjang o slice of life en los PCA 2021. Foto: composición La República/tvN

Los fans de Navillera consiguieron el 33% de los votos y posicionaron a la producción surcoreana como mejor k-drama makjan. The Penthouse S2 - S3 obtuvo el 20,5% de votos y Hospital playlist el 17,8%.

Resultados del mejor drama makjang en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Mejor actriz coreana

Park Shin Hye la ganadora a mejor actriz coreana en los PCA 2021. Foto: composición LR / SALT Entertainment

¡ Park Shin Hye es coronada como la mejor actriz coreana de los PCA 2021! La protagonista de Sisyphus: The Myth obtuvo el 21,5% de los votos totales, mientras que Han So Hee el 17,4% de votos y Shin Min Ah el 11,8%.

Resultados del mejor actriz coreana en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Mejor actor coreano

Song Kang es el ganador de mejor actor coreano en los PCA 2021. Foto: composición La República/ Namoo Actors

¡Felicidades a Song Kang por obtener el premio a mejor actor coreano! El protagonista de Nevertheless, Navillera y Love Alarm 2 obtuvo el 23,7% de votos, superando a Song Joong Ki (22,7%) y Kim Seon Ho (17,5%).

Resultados del mejor actor coreano en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Mejor K-drama [Daesang]

Hometown Cha cha cha es el ganador de mejor k-drama daesang en los PCA 2021. Foto: tvN

¡Felicidades a Hometown cha cha cha ! Los seguidores de Shin Min Ah y Kim Seon Ho consiguieron para el k-drama el 28,8% del total de votos y proclamaron a la serie coreana como mejor k-drama daesang en los PCA 2021, ganando por un mínimo porcentaje a Vincenzo (27,7%) y El juego del calamar (12,9%).

Resultados del Mejor k-drama Daesang en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Mejor actriz tailandesa

Minnie es la ganadora a mejor actriz tailandesa en los PCA 2021. Foto: composición La República / CUBE

Minnie de (G)I-DLE se alza como la mejor actriz tailandesa con los PCA por su trabajo debuten el rubro (So not worth it). El 20,5% definió el triunfo de la ídolo. No muy lejos, Kitty Chicha tomó el segundo lugar con el 20,2%, mientras que Yaya Urassaya quedó en el tercero con el 17,4%.

Resultados del mejor actriz tailandesa en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Artista popular [Actuación Tailandia]

Nanon Korpat es el ganador a artista popular de Tailandia en los PCA 2021. Foto: La República / GMMTV

El artista popular de los PCA 2021 oficialmente es Ohm Pawat , quien obtuvo el 31,5% del apoyo de los votantes. Win Metawin aseguró el segundo lugar con el 24,9% y, muy próximo, Nanon el tercero con el 24,6%.

Resultados del mejor artista popular tailandés en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Mejor actor tailandés

Nanon Korpat es el ganador a artista popular de Tailandia en los PCA 2021. Foto: La República / GMMTV

Una reñida competencia se pudo ver en la categoría mejor actor tailandés, pero al final solo un se alzó como ganador y este fue Nanon Korapat , de Bad buddy series, con el 35,3%, que equivale a 1.495 votos. Win Metawin, de 2gether the moviey actualmente F4 Thailand, quedó en el puesto dos con el 22,8% de las preferencias. Ohm, coestrella de Nanon en el BL Bad buddy,reclamó la tercera posición con el 20,7%.

Resultados del mejor actor tailandés en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Mejor drama / película tailandés

Bad buddy series es el ganador a mejor película o drama de Tailandia en los PCA 2021. Foto: composición La República / GMMTV

Los grandes favoritos fueron Bad buddy series y 2gether the movie; sin embargo, solo uno se llevó la victoria definitiva en la categoría de los PCA y esta fue la serie BL en emisión protagonizada por Ohm y Nanon, con el 57,1% de votos. La película de Win y Bright, ganadores de la edición previa de los Premios Cultura Asiática, quedó como el segundo favorito, con el 39,5%, mientras que el 1,6% ubicó a A tale of thousand stars en la tercera ubicación.

Resultados del mejor drama / película tailandés en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Mejor grupo k-pop femenino

BLACKPINK es el ganador a mejor grupo femenino del k-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República / YG

¡ BLACKPINK ganó por segunda vez consecutiva en la categoría de mejor grupo k-pop femenino de los PCA 2021! La girlband obtuvo el 67,2% del total de votos y se antepuso a TWICE (15,4%) y (G)I-DLE (5,8%). A pesar de que las idols de YG Entertainment no realizaron un comeback general, sus integrantes mantuvieron activa la marca del grupo con los debut en solitario, participaciones en eventos de moda y el debut de Jisoo como protagonista en el k-drama Snowdrop.

Resultados del mejor grupo femenino k-pop en Premios Cultura Asiática 2021. Foto: Google

PCA 2021 - Mejor grupo k-pop masculino

Stray Kids es el ganador a mejor grupo masculino de k-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República/JYPE

¡ Stray Kids se corona como el mejor grupo k-pop masculino! Los ‘chicos callejeros’ consiguieron el 48,1% del total de votaciones, superando a grupos como BTS (22,5%) y ASTRO (17,4%). El grupo k-pop Stray Kids debutó en el 2017 bajo el sello discográfico de JYP Entertainment y fueron la primer boyband de la empresa en sumar más de 1 millón de ventas con su segundo álbum de estudio NOEASY.