Squid game: Jung Ho Yeon, de top model a actriz con El juego del calamar

La talentosa Jung Ho Yeon, quien saltó a la fama de las series coreanas por su debut como actriz en Squid game, ya era conocida por su faceta como top model en EE. UU. Aquí te contamos cómo fue el reto de renunciar a su vida en las pasarelas para interpretar a Sae Byeok en El juego del calamar.

El 15 de septiembre, Netflix llevó a cabo un evento online que contó con la asistencia de los actores principales de El juego del calamar, tales como Lee Jung Jae (Gi Hun), Park Hae Soo (Sang Woo), Wi Ha Jun (el detective Joon Ho), Jung Ho Yeon (Sae Byeok), entre otros.

Squid game El juego de calamar Netflix

La actriz que da vida a Sae Byeok, Jung Ho Yeon, comentó que reorganizó sus actividades de modelaje en EE. UU. para dirigirse a las grabaciones de Squid game en Corea del Sur.

“Mientras me preparaba como modelo para el Fashion Week de Nueva York, la productora se contactó conmigo y me pidió grabar un vídeo como audición. Leí el guion toda la noche y solo me detuve para comer. Luego, envié el vídeo y el director dijo que quería conocerme en persona. Así que volví a Corea de inmediato”, afirmó la intérprete.

Mira aquí la entrevista.

Jung Ho Yeon agregó que no pudo dormir por los nervios la noche anterior a la audición presencial. Incluso, el día de la lectura del guion, estuvo ansiosa por la presión del talento actoral del elenco, aun cuando estos interpretaban papeles secundarios.

Sae Byeok Jung Ho Yeon Squid game

La carrera de Jung Ho Yeon como modelo

La intérprete de Sae Byeok, personaje de Squid game, ha participado en muchos eventos como el Fashion Week de Nueva York, Londres, Milán, París y en colecciones importantes. Además, ha desfilado para Chanel, Prada, Fendi y Moschino. Reconocida por su paso en Korea’s Next Top Model y haber quedado en segundo lugar, Jung Ho Yeon fue clasificada como una de las mejores 50 modelos por el sitio Models.