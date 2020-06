Todavía hay más historia para contar sobre Sarawat y Tine. La empresa GMM anunció a través de sus redes sociales que preparan el lanzamiento de cinco capítulos especiales del drama tailandés 2gether The Series. Esto impulsado por el gran éxito en audiencia internacional que registraron.

Luego de que el 15 de mayo llegará a su fin el Thai Drama de género BL protagonizado por Bright Vachirawit y Win Metawin, la empresa de entretenimiento se animó a realizar nuevos episodios que serán estrenados este 2020 (no especificaron la fecha exacta).

Esta información fue traducida por BrightWin Perú Fanclub, fandom peruano del drama tailandés. Los fanáticos de 2gether The Series tienen grandes expectativas y esperan que GMM pueda concretar una segunda temporada.

Sobre 2gether The Series

2gether The Series o también conocido como Because we are together es un drama tailandés que fue transmitido por YouTube, a través del canal GMMTV y LINE TV. Estrenó su primer episodio el 21 de febrero de 2020 y finalizó el 15 de mayo. Cada episodio se estrenaba a las 10 p. m. (GMT+7).

Sobre la trama, cuenta la historia de un joven estudiante universitario llamado Tine, quien busca deshacerse de un admirador gay, por lo que sus amigos le recomiendan que lo haga buscándose un novio falso. El elegido fue el chico más popular: Sarawat.

El joven Sarawat no accede fácilmente a la petición de Tine. Sin embargo, cuando acepta ayudar a su compañero, en ambos empiezan a aflorar sentimientos.

Actores de 2gether The Series

-Brighth Vachirawit como Sarawat

-Metawin Opas-iamkajorn como Tine

-Jirakit Kauriyakul como Type, hermano de Tine

-Frank Thanatsaran como Phukong, hermano de Sarawat

