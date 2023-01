“AFHS” 2023: ¿por qué Peter compró la casa de los Gonzáles? ‘Noni’ estalla tras revelación

Entre la decepción de los fanáticos por no ver escenas nuevas de “Al fondo hay sitio 10″, el momento que se ganó la atención de todos fue el protagonizado por Francesca y Peter. Con la duda de qué iba a pasar luego de que don Gilberto le revelara a Maldini que su mayordomo compró la casa Gonzáles, la ‘Noni’ tuvo una tensa charla con su asistente. “Pensé que todo era mentira, pero no lo fue. ¡¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me traicionaste?!”, dijo.

