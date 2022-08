“She-Hulk” 1x1, crítica: al fin una nueva superheroína entretenida y desafiante en el MCU

She-Hulk es la heroína que necesitábamos. Desde la antipática Capitana Marvel, el MCU la ha tenido difícil para mostrarnos personajes femeninos realmente memorables. Apenas Scarlet Witch lograr ser la excepción, pues series como “Ms. Marvel” dejan en claro que, aunque Marvel Studios tenga superheroínas interesantes, sus adaptaciones pueden ser todo lo contrario. Pero esta no es una de esas veces.

La nueva serie de Disney+ estrenó recientemente su primer capítulo, ¡y vaya que ha sido un acierto!, pues desde su arranque la serie promete risas, acción, picardía y sobre todo mucho poder femenino.

Rompiendo el estereotipo de superheroína

La historia sigue a Jennifer Walters (Tatiana Maslany), una abogada que, tras un accidente de automóvil, termina por absorber la sangre de su primo Bruce Banner y, por ende, también sus poderes.

Tatiana Maslany interpreta a Jennifer Walters, una abogada que por adquirir los poders de Hulk, se ve destinada a ser una superheroína. Foto: captura de Disney+

Desde aquí, nuestra protagonista nos va a sorprender al darse cuenta de que los graves problemas que tuvo alguna vez nuestro querido Hulk tras su transformación, son apenas una picazón para ella.

Y no es para menos, pues esta mujer, a diferencia de otras heroínas del MCU, quiere simplemente hacer el bien desde su profesión como abogada; nada de unirse a los Vengadores ni viajes por el multiverso, simplemente continuar luchando por los derechos de la gente.

Machacando egos masculinos

Derrotar a Hulk en combate, uno de los superhéroes más fuertes de la Tierra —que solo ha sido vencido por Thanos y Thor—, no es poca cosa. Pero She-Hulk lo consigue sin mucho esfuerzo y en tiempo récord.

Bruce Banner es humillado por Jennifer Walters durante su entrenamiento como Hulk. Foto: captura de Disney+

Esto último no es casualidad, pues aunque queramos muchos a nuestro querido Bruce Banner, esta es la historia de Jennifer Walters, quien ya deja en claro que está perfilada a ser una mejor Hulk que uno de los primeros Vengadores.

Asimismo, la reflexión de Jennifer sobre el control de la ira nos revela un poco de lo que ha pasado este personaje.

“Soy genial controlando mi ira. Lo hago todo el tiempo. Cuando me piropean en la calle. Cuando hombres incompetentes me explican mi propio trabajo. Lo hago básicamente a diario, porque sino dirán que soy temperamental o difícil o puede que incluso me maten. Así que soy una experta en controlar la ira, porque lo hago infinitamente más que tú”, dijo.

Por supuesto, estas palabras han creado polémica en redes —especialmente entre hombres—, pero esto es parte de su propio discurso, que curiosamente es muy parecido al que quería lograr “Capitana Marvel”.

El discurso de Tatiana Maslany como Jennifer Walters es un claro mensaje feminista de la directora Jessica Gao. Foto: captura de Disney+

La gran diferencia aquí es que esta protagonista está mejor planteada y no termina siendo “la más fuerte” de manera forzada, como lo fue Carol Danvers, que a pesar de ser interpretada por una gran actriz como Brie Larson, se volvió un personaje antipático y engreído.

Lo que el MCU necesitaba

Este 2022 viene siendo el peor de Marvel. “Doctor Strange en el multiverso de la locura” decepcionó al no aprovechar su propio concepto; “Thor: love and thunder” fue otra comedia fofa de Taika Waititi; “Ms. Marvel” se apagó luego de sus primeros episodios; y solo “Moon Knight” terminó convenciendo.

"She Hulk" promete ser una historia entrañable y es la segunda mejor producción de Marvel en lo que va de su decepcionante 2022. Foto: captura de Disney+

“She-Hulk” ha empezado con el pie derecho. Ahora solo queda esperar a cada jueves para ver qué otras sorpresas nos tiene preparada esta historia.