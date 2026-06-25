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¿‘Supergirl’ tiene escenas postcréditos? Te contamos si debes quedarte hasta el final

La película 'Supergirl' se estrenó este 25 de junio en Latinoamérica y te explicamos si incluye o no escenas postcréditos al final.

'Supergirl' es protagonizada por la actriz Milly Alcock. Foto: Instagram.
'Supergirl' es protagonizada por la actriz Milly Alcock. Foto: Instagram.
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En los meses previos al estreno de 'Supergirl' se generaron varias especulaciones en torno a la película, especialmente sobre la posibilidad de que incluyera una escena postcréditos al cierre. Estas versiones tomaron fuerza luego de que el propio director, Craig Gillespie, dejara abierta la idea de un posible 'extra' para los espectadores.

También se comentó en algunos espacios especializados que una secuencia alternativa habría sido proyectada durante pruebas de la cinta, aunque nunca hubo confirmación oficial al respecto. Sin embargo, luego de ver la cinta, aquí te damos la respuesta, completamente libre de spoilers.

PUEDES VER: 'Supergirl': todo sobre la película que marcará el inicio del universo DC con Milly Alcock

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¿Supergirl tiene escena postcréditos?

En el caso de 'Supergirl', la película no tiene ninguna escena postcréditos ni reserva contenido extra al terminar la cinta. Cuando la trama llega a su cierre, la pantalla pasa directamente a los créditos finales, sin escenas escondidas ni añadidos posteriores.

Esto también significa que no hay guiños finales, apariciones sorpresa ni conexiones directas con otras producciones del Universo DC. En pocas palabras, no hay nada más después del final de la película, así que no es necesario esperar hasta el último segundo en la sala.

PUEDES VER: Supergirl, temporada 6: ¿en qué canal y a qué hora ver el programa completo?

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¿Habrá 'Supergirl 2'?

La respuesta sigue siendo una incógnita. La decisión de no incluir una escena postcréditos no implica que 'Supergirl' quede al margen del nuevo Universo DC, ni mucho menos que el personaje no pueda volver a aparecer más adelante.

Por el contrario, todo apunta a que DC Studios optó por cerrar la historia sin atarla a adelantos o conexiones obligatorias con futuras entregas, y darle su propio espacio dentro de la franquicia.

En la etapa previa al estreno circularon varias versiones sobre un posible contenido adicional al final. Incluso el director Craig Gillespie llegó a dejar entrever que habría una pequeña sorpresa para el público, aunque finalmente eso no se concretó en la versión que llegó a las salas.

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