Fujimori, buscando el equilibrio, por Mirko Lauer

La encuesta Ipsos indica que al gobierno no le sobra la aprobación. Una presidenta que pierde puntos cada mes y ministros que, en el mejor de los casos, le caen simpáticos a un tercio de la ciudadanía son la marca de una gestión todavía a la espera de su primer gran éxito. Lo mismo sucede con el Congreso.

Lo más popular en el sondeo es, en lo esencial, una puesta a prueba: que FFAA y PNP juntos van a ser más eficaces en combatir el crimen. A casi el 60% les gusta la idea, pero todavía no se han visto sus resultados. No han servido para levantarle la aprobación al ministro del Interior ni han reducido los ataques letales (ayer hubo otro paro por esto).

Si estamos en lo cierto, El Niño no le va a subir el rating político a nadie. El drama es de tal envergadura que no se presta a ser atajado. Lo que más estamos viendo son actos de presencia, con varios ministros y realmente pocos congresistas, y movilizaciones de ayuda a los ya damnificados en el norte.

Lo único que en esta quincena podrá elevar la aprobación de un político es la presencia de León XIV en el Perú. Su gira va a demostrar que somos un país bendecido, con un personaje mundial mítico caminando entre nosotros. Nos atrevemos a pronosticar que Keiko Fujimori será la principal beneficiada por la visita.

Se ha desatado una pequeña polémica sobre si Fujimori debe permanecer en el país hasta despedir al papa o si debe cumplir su compromiso con el Foro Asia-Pacífico, APEC. Estamos por lo segundo. Como ha dicho el embajador Hugo de Zela, el Vaticano conocía bien la agenda, por lo que no cabe hablar de desplantes o sorpresas.

El viaje a Shenzhen tiene mucho sentido, pues es una oportunidad de equilibrar las cosas en cuanto al lugar del Perú en la pugna China-EE. UU. Además, puede haber encuentros y oportunidades fotográficas de gran importancia para la popularidad de Fujimori en casa. El no alineamiento activo siempre ha sido popular en el país.

Para Fujimori será importante lo que diga León XIV en sus diversas pascanas por el país. Como ha mostrado en Uruguay y Argentina, es un Papa sin pelos en la lengua y con un fuerte sentido de la equidad.