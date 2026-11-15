La competencia en el cristianismo, por Mirko Lauer

La enorme popularidad del papa León XIV habla de un catolicismo pujante y en expansión en el Perú. Es cierto que se trata de una religión mayoritaria en el país, con una adhesión del 67% en el 2024, según la encuestadora PEW, pero a la vez es una fe que ha venido perdiendo terreno con los años, sobre todo frente al avance de las variadas iglesias evangélicas.

En 1972 los evangélicos eran el 2.5% de la población; en el 2017 ya eran 14.1% y ahora están algo por encima del 18%, según los sondeos de PEW. Esta es una tendencia que se manifiesta con especial fuerza en Brasil y en algunos países de Centroamérica. Aquí los evangélicos son fuertes en regiones amazónicas y en algunas ciudades andinas.

En términos estrictamente religiosos, León XIV es un importante político dentro del cristianismo, con el propósito tácito de atajar el retroceso del catolicismo. Aquí en el Perú el 67% es mucha gente, pero hubo un tiempo en que la cifra estaba bastante pegada al 100%. La identificación de Roma con el oficialismo y “los de arriba” explica parte del retroceso.

Que el catolicismo haya sido, y todavía sea, la religión oficial le ha despejado el campo a todas aquellas otras iglesias que buscan la clientela espiritual de los descontentos, que son legión en el Perú. Pero hay además un factor de modernidad comunitaria frente a la organización jerárquica del catolicismo.

Los viajes de los papas, a cualquier lugar del mundo, funcionan como enormes vitrinas, en las que los fieles pueden ver reflejada su condición mayoritaria. Frente a eso, la visita de Robert Prevost es realmente algo muy especial, pues combina la simpatía institucional y la simpatía surgida de la historia personal.

¿Una visita así frena en algo el retroceso de Roma frente a las religiones menores del cristianismo? No es muy probable, pues tales afiliaciones se resuelven sobre todo en el terreno de lo cotidiano. Se dice que los evangélicos son más prácticos, más afines a localidades remotas y con ideas más modernas en áreas claves de lo cotidiano.

Frente a lo anterior, el mensaje que nos trae León XIV es fuerte y convincente, precisamente para nuestra vida cotidiana. Sin duda alguna va a marcar un antes y un después, como suelen hacer los bálsamos espirituales.