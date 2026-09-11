HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko planea viaje al exterior y aprueban interpelar a ministro del interior | Sin Guion con Rosa María Palacios

Cultural

Julio Ramón Ribeyro: otro tipo de aproximación

La autora María José Correa Chávez y su libro Las dudas del mudo, con el que abre un diálogo cercano con uno de los escritores peruanos más queridos y admirados.

Julio Ramón Ribeyro.
Julio Ramón Ribeyro.
Escuchar
Resumen
Compartir

Sobre la obra de Julio Ramón Ribeyro existe una bibliografía extensa entre títulos académicos y de divulgación. De este aparato crítico, gran parte está dedicada a su cuentística, registro en el que Ribeyro, para nuestra tradición, se ha posicionado como su mayor exponente. Y, en menor cantidad, está la bibliografía sobre los otros registros en los que incursionó, como el teatro, el ensayo, el diario y el aforismo. Al respecto, un libro que nos puede servir como introducción a toda su obra es El perfil de la palabra (2002) de Peter Elmore.

Es a partir de los 2000 que empieza a crecer el interés por el Ribeyro de no ficción. La razón no es otra que la sensibilidad de los lectores del siglo XXI, más atentos a las emociones internas que a las estructuras narrativas de la ficción. De esta manera, empezaron a mirarse de otra forma sus aforismos, como Prosas apátridas y Dichos de Luder; y, del mismo modo, su monumental diario La tentación del fracaso. No tardaron en ser considerados como objetos de culto, y no solo por ribeyrianos. Este interés por el Ribeyro de no ficción creció a velocidad exponencial.

TE RECOMENDAMOS

MARCO RUBIO EN PERÚ: ¿EE. UU. Y CHINA SE DISPUTAN EL PAÍS? FARID KAHHAT EN VIVO | FUERTE Y CLARO

Es a partir del 2010 que esta mirada sobre nuestro autor deja de ser rumor sostenido para convertirse en libros y eventos. Pienso en la edición de La caza sutil y otros textos (2012) de la Universidad Diego Portales de Chile y en el homenaje a Ribeyro en PetroPerú el año 2018. La publicación, a cargo de Diego Zúñiga, era un rescate de un título que debió ser sacado del olvido desde hacía mucho tiempo; y el evento, que llenó el auditorio de la entidad estatal, fue la confirmación del interés abierto de los lectores por sus diarios.

&quot;Las dudas del mudo&quot; (Revuelta). Precio: S/ 49. Imagen: Difusión.

"Las dudas del mudo" (Revuelta). Precio: S/ 49. Imagen: Difusión.

Las dudas del mudo. Una lectura personal de la obra de no ficción de Julio Ramón Ribeyro (Revuelta) de María José Correa Chávez no es el primer título que aborda el lado de no ficción de nuestro querido autor; pero sí es el primero, o uno de los primeros, que lo hace desde la parcela impresionista. De ahí el sentido del subtítulo del libro de Correa Chávez.

Con prólogo de Paloma Torres e introducción de Jorge Coaguila, la autora nos presenta seis capítulos (“Diario de un escritor inquieto”, “El escepticismo detrás de la máscara”, “La curiosidad del acecho”, “Incertidumbre en París con aguacero”, “Los trazos de la duda” y “Final”) que no guardan relación alguna con la teoría, pero sí con esa dimensión emocional que une al lector con el Ribeyro que consideramos más vulnerable. En este sentido, es todo un acierto que haya puesto atención en el disparador de Ribeyro, tanto para su persona como para la construcción de su obra: la duda y todas las connotaciones que ella pueda suscitar, con mayor razón en una persona en conflicto con su lugar en el mundo, tal y como podemos constatar en sus famosos diarios.

Ribeyro, a la fecha, no tiene lectores; Ribeyro tiene hinchas. Al respecto, pensemos en el capítulo “Los trazos de la duda”, que nos ofrece a un autor interesado en el dibujo y la pintura. Esa incursión en las artes plásticas no obedecía a una necesidad creativa, sino a una búsqueda de un medio para expresarse. El gran trauma de Ribeyro nunca fue el talento, menos la falta de temas, sino la ausencia de un género que lo dejara satisfecho. Por eso pasó de la linealidad a lo híbrido, a lo fragmentario, a lo confesional.

 

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Javier Silva Meinel: “Si a una fotografía le pones color, queda solo una foto bonita”

Javier Silva Meinel: “Si a una fotografía le pones color, queda solo una foto bonita”

LEER MÁS
Alonso Cueto: “Lima no es una ciudad identificada con lo masculino; Lima es femenina como ciudad”

Alonso Cueto: “Lima no es una ciudad identificada con lo masculino; Lima es femenina como ciudad”

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cultural

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025