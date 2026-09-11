Julio Ramón Ribeyro: otro tipo de aproximación

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Sobre la obra de Julio Ramón Ribeyro existe una bibliografía extensa entre títulos académicos y de divulgación. De este aparato crítico, gran parte está dedicada a su cuentística, registro en el que Ribeyro, para nuestra tradición, se ha posicionado como su mayor exponente. Y, en menor cantidad, está la bibliografía sobre los otros registros en los que incursionó, como el teatro, el ensayo, el diario y el aforismo. Al respecto, un libro que nos puede servir como introducción a toda su obra es El perfil de la palabra (2002) de Peter Elmore.

Es a partir de los 2000 que empieza a crecer el interés por el Ribeyro de no ficción. La razón no es otra que la sensibilidad de los lectores del siglo XXI, más atentos a las emociones internas que a las estructuras narrativas de la ficción. De esta manera, empezaron a mirarse de otra forma sus aforismos, como Prosas apátridas y Dichos de Luder; y, del mismo modo, su monumental diario La tentación del fracaso. No tardaron en ser considerados como objetos de culto, y no solo por ribeyrianos. Este interés por el Ribeyro de no ficción creció a velocidad exponencial.

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Es a partir del 2010 que esta mirada sobre nuestro autor deja de ser rumor sostenido para convertirse en libros y eventos. Pienso en la edición de La caza sutil y otros textos (2012) de la Universidad Diego Portales de Chile y en el homenaje a Ribeyro en PetroPerú el año 2018. La publicación, a cargo de Diego Zúñiga, era un rescate de un título que debió ser sacado del olvido desde hacía mucho tiempo; y el evento, que llenó el auditorio de la entidad estatal, fue la confirmación del interés abierto de los lectores por sus diarios.

"Las dudas del mudo" (Revuelta). Precio: S/ 49. Imagen: Difusión.

Las dudas del mudo. Una lectura personal de la obra de no ficción de Julio Ramón Ribeyro (Revuelta) de María José Correa Chávez no es el primer título que aborda el lado de no ficción de nuestro querido autor; pero sí es el primero, o uno de los primeros, que lo hace desde la parcela impresionista. De ahí el sentido del subtítulo del libro de Correa Chávez.

Con prólogo de Paloma Torres e introducción de Jorge Coaguila, la autora nos presenta seis capítulos (“Diario de un escritor inquieto”, “El escepticismo detrás de la máscara”, “La curiosidad del acecho”, “Incertidumbre en París con aguacero”, “Los trazos de la duda” y “Final”) que no guardan relación alguna con la teoría, pero sí con esa dimensión emocional que une al lector con el Ribeyro que consideramos más vulnerable. En este sentido, es todo un acierto que haya puesto atención en el disparador de Ribeyro, tanto para su persona como para la construcción de su obra: la duda y todas las connotaciones que ella pueda suscitar, con mayor razón en una persona en conflicto con su lugar en el mundo, tal y como podemos constatar en sus famosos diarios.

Ribeyro, a la fecha, no tiene lectores; Ribeyro tiene hinchas. Al respecto, pensemos en el capítulo “Los trazos de la duda”, que nos ofrece a un autor interesado en el dibujo y la pintura. Esa incursión en las artes plásticas no obedecía a una necesidad creativa, sino a una búsqueda de un medio para expresarse. El gran trauma de Ribeyro nunca fue el talento, menos la falta de temas, sino la ausencia de un género que lo dejara satisfecho. Por eso pasó de la linealidad a lo híbrido, a lo fragmentario, a lo confesional.