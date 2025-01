La temporada 2 de ‘House of the Dragon’ inició el pasado 16 de junio de 2024. Foto: composición LR/Max/captura

El último domingo 4 de agosto, ‘House of the Dragon’ emitió el último episodio de su segunda temporada, el cual dejó más preguntas que respuestas. Esto ocasionó que las redes sociales se vieran invadidas por un sinnúmero de comentarios de fanáticos que no dudaron en expresar su desilusión por el enigmático desenlace. Asimismo, dichas reacciones fueron acompañadas de divertidos memes, los cuales recibieron diversas interacciones.

Por otra parte, ‘House of the Dragon’ anunció que tendrá una tercera temporada, noticia que ilusionó a los fanáticos de la saga de ‘Game of Thrones’, quienes aún deberán esperar un tiempo más para ver la nueva parte de la serie. Mira aquí los divertidos memes que decoraron el gran final de la segunda entrega de la ficción basada en la obra de George R. R. Martin.

Estos son los memes del final de ‘House of the Dragon’ temporada 2

Miles de fanáticos de la serie de Max utilizaron el hashtag #HouseOfTheDragon para dar rienda suelta a su imaginación y divertir a los internautas. Aquí te mostramos los mejores memes que publicaron los usuarios durante el final de ‘House of the Dragon’ temporada 2:

¿‘House of the Dragon’ tendrá temporada 3?

Meses antes del final de la temporada 2 de ‘House of the Dragon’, las redes oficiales de la serie anunciaron que, en efecto, tendrá temporada 3. No obstante, los fanáticos tendrán que esperar un tiempo más, ya que está programada para estrenarse en 2026.

Esto fue confirmado por la vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, Francesca Orsi, quien agregó que la serie ya inició su producción. “George, Ryan y el resto de nuestros increíbles productores ejecutivos, elenco y equipo han alcanzado nuevas alturas con la fenomenal segunda temporada de House of the Dragon”, apuntó.

La temporada 3 de ‘House of the Dragon’ nos mostrará la continuación de la historia de la Casa Targaryen, sobre todo en la guerra que enfrenta a la familia por el Trono de Hierro, denominada Danza de los Dragones. Además, veremos el desenlace de la segunda temporada, que no entregó un final satisfactorio a los fanáticos, quienes quedaron con ganas de más.

Final explicado de ‘House of the Dragon’ temporada 2

En el último capítulo de ‘House of the Dragon’ temporada 2, Tyland Lannister busca establecer nuevas alianzas marítimas en Essos para el Consejo Verde y debe enfrentar exigencias significativas, como el control de las islas Stepstones. Su principal reto es impresionar a Sharako Lohar, una formidable comandante naval, a través de un enfrentamiento que pondrá a prueba su liderazgo y valentía.

Por su parte, Rhaenyra y sus aliados fortalecen su posición en Dragonstone. Ulf el Blanco, Hugh Hammer y Addam di Hull asumen roles como jinetes de dragón para el Consejo Negro, lo que sugiere un cambio en el equilibrio de poder. La situación se intensifica cuando Aemond cierra las fronteras, con lo que muestra la crueldad y falta de empatía en su liderazgo.

¿Qué sucede al final de la temporada 2 de ‘House of the Dragon’?

El final de ‘House of the Dragon’ temporada 2 nos muestra la disputa entre Rhaenyra y Alicent. Esta última ofrece una tregua a su rival, con lo que podrá ingresar al reino de forma pacífica. Ante esta sorpresiva propuesta, Rhaenyra se muestra desconfiada y condiciona el trato con la muerte de Aegon II, lo que Alicent acepta.

El capítulo llega a su final con un rugido de dragones, mientras todas las partes involucradas se preparan para iniciar el combate. Aegon II huye junto a Larys Strong, mientras que Rhaena descubre un dragón sin jinete.