Relectura de una novela confesional: “Intimidad” de Hanif Kureishi

El último fin de semana visité algunas librerías. Estaba buscando un libro muy bueno que reúne las mejores crónicas de Rolling Stone, la mítica revista fundada por Jann Venner y Ralph Gleason en 1967, en San Francisco. Tengo el libro en mi poder, Lo mejor de Rolling Stone. Una lúcida crónica de nuestro tiempo, pero quería un ejemplar para poder obsequiarlo. En esa búsqueda, me topé con una novela breve, de un autor británico que leí mucho durante un tiempo.

Intimidad no es la novela mayor de Hanif Kureishi. O, siendo más específico, no está entre las que le otorgaron la fama mundial que con toda justicia ostenta, como El buda de los suburbios (1990) y El álbum negro (1995), sus primeros libros de ficción narrativa. La poética de este escritor siempre ha estado pautada por el conflicto de la identidad cultural; tengamos en cuenta, en este sentido, su origen pakistaní, el cual ha sido plasmado en más de un inolvidable personaje de sus novelas, quienes no dudaban en poner en entredicho ese origen, aferrándose, a manera de refugio, a las manifestaciones de la cultura popular, como el cine, la música y la moda.

Al éxito de sus novelas, sumemos también la relevancia de Kureishi como guionista de cine (a saber, Mi hermosa lavandera (1985) de Stephen Frears), televisión y teatro. Bien podríamos definirlo como una máquina de escribir, a la que solo le falta escribir poesía para cerrar el círculo creativo.

"Intimidad". Imagen: Difusión.

Intimidad es su tercera novela y exhibe las suficientes señas para ser su proyecto más personal. Fue publicada en 1998 y, a la fecha, cuenta con innumerables ediciones; incluso hay una edición conmemorativa de Anagrama en tapa dura. Intimidad nos presenta a Jay, un escritor y guionista cinematográfico que decide dejar a su esposa e hijos tras seis años de vida familiar. Para sus allegados, Jay es un hombre realizado y feliz, pero la convivencia con Susan ha experimentado un desgaste del que ya no quiere seguir formando parte. Jay lo tiene todo planeado; se irá a vivir durante un tiempo donde su amigo Victor. A Jay no le cuesta nada concretar lo que ha decidido, pero comienza a recordar, a intentar en la memoria encontrar el motivo que le explique la razón de su debacle amorosa. Jay y Susan eran una pareja que tenía las cosas claras, a saber: educar bien a sus hijos sin que nada les falte; cada quien podía tener los amantes que quisiera siempre y cuando no se afecte la armonía hogareña y tenían la total libertad de desarrollarse en sus respectivos oficios.

Intimidad es, pues, la metáfora de la memoria personal en su perspectiva amorosa. Es la manifestación del quiebre de un compromiso sentimental que el autor hilvana con maestría y cuidándose del desborde expresivo. Sin duda, en otra voz más efectista, la cosa hubiera sido un recuento detallado de plantones y encuentros hormonales, un muestrario de pequeñeces espirituales pautado por la cursilería. En este ejercicio de memoria sentimental, Jay intenta encontrar su lugar en el mundo. No es que no ame a Susan y a sus hijos. Jay ha forjado una vida en pareja y familiar sin tener en cuenta lo más importante: su situación emocional. (¿No suena acaso muy actual su historia?).

¿Cuánto de autobiografía hay en esta novela?, se preguntará algún seguidor de Kureishi. Posiblemente más de lo que se pueda especular, pero de lo que no habría que tener duda es que Intimidad es una pequeña joyita de la novelística contemporánea.

