Festival de Cine de Lima: ciclo itinerante de películas peruanas

Dentro de la programación del Festival de Cine de Lima, tres películas peruanas tendrán funciones “al aire libre”. Se trata del ciclo itinerante con el cual la organización se traslada a distintos puntos de Lima y a provincias.

Este año, la película Raíz de Franco García Becerra, premiada en el Festival de Berlín, tendrá una función en Cantagallo, el 10 de agosto. El largometraje, filmado en quechua y español, es protagonizado por Alberth Merma, quien interpreta a un niño pastor de alpacas que aguarda la clasificación de la selección peruana al mundial. Mientras espera ello, su comunidad podría desaparecer por la contaminación y por los proyectos de una empresa.

En Alemania, la cinta logró la Mención Especial Jurado Internacional Generation KPlus y la Mención Honrosa Premio Amnistía Internacional.

Una película que vuelve a proyectarse en Lima es Misión Kipi, dirigida por la periodista Sonaly Tuesta. El documental narra el peregrinaje educativo del profesor Walter Velásquez, creador de la niña robot con la que dictó clases en comunidades durante la pandemia.

Al conocer la historia, Tuesta contó que quedó deslumbrada y decidió filmar su primer documental. “Walter ha humanizado a Kipi y, desde su perspectiva de profesor le va enseñando sobre los saberes y escenarios del pueblo de Colcabamba”. La película se verá el 15 de agosto en Comas.

Walter Velásquez. La niña robot se convirtió en su asistente. Foto: difusión

De otro lado, Mujer de soldado, el documental que recoge los testimonios de cuatro víctimas que llevaron a juicio a exmilitares por el caso Manta y Vilca, se proyectará el 9 de agosto en Huachipa. “Recién en el año 2016, más o menos, en una reunión de ellas con los abogados, entrevisté a Magda (Surichaqui). Le dije: ‘No te preocupes, no va a salir tu nombre’. Ella me dijo: ‘Al contrario, yo quiero hablar, quiero que esto que nadie conoce se conozca, estoy harta de que no se hable de esto, que no se hable de lo que nos ha pasado’. Ahí fue donde dije: ‘Este es el momento, ahora sí lo puedo hacer’”, nos respondió la directora Patricia Wiesse antes de la sentencia histórica.

El Festival de Cine de Lima anunció que las funciones serán de ingreso libre.