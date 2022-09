“Mi bella genio” y cómo se conocieron Jeannie y Tony: el beso fuera del set que los unió

El reestreno en más de una ocasión de “Mi bella genio” es muestra de su éxito sin fecha de caducidad. Con una primera salida en la televisión en 1965, la trama de NBC tiene 57 años de haber sido emitida, tiempo que ha servido para que nuevas generaciones conozcan la historia de Jeannie y de Anthony Nelson.

Protagonizada por Bárbara Eden, Larry Hagman y Bill Daily, la serie llegó a tener cinco temporadas y dos películas exclusivas para la televisión. Con una trama cómica y fresca, por años se ha resaltado la química de la pareja protagonista, la misma que nació de una manera un tanto singular.

El día que Bárbara Eden y Larry Hagman se conocieron

En el documental “I dream of Jeannie: out of the bottle”, el cual llegó a la televisión en el 2005 por el aniversario 40 de la serie, Sidney Sheldon, creador de la serie, contó cómo llegó Larry Hagman al show.

En "Mi bella genio", Barbara Eden interpretó a Jeannie, mientras que Larry Hagman, a Anthony Nelson. Foto: NBC

“Yo no lo conocía. Estaba haciendo una telenovela, me parece. Pero recuerdo que alguien de NBC me dijo que debía conocerlo, así que lo convocamos. Él nos demostró que era perfecto, reaccionaba al humor rápidamente”, comentó.

En otro momento, Bárbara Eden recordó cómo ella y Hagman se conocieron por primera vez. La actriz reveló que su espontaneidad ‘asustó' a su compañero. “Corrí hacia él, lo abracé y lo besé”, mencionó.

“Él me dijo que yo lo asusté mucho. Todo pasó cuando me dijeron que era un joven genial y los productores querían que nos conociéramos. Él fue al estudio donde yo estaba trabajando. Entre toma y toma, fui a mi camerino e hicimos algunas de nuestras escenas. Tomamos justo el momento donde Jeannie y Tony se besan. Lo hice y él se asustó por eso” , compartió Eden.

Es así como nació la química entre los protagonistas de “Mi bella genio”. Lamentablemente, de las tres figuras principales, solo Bárbara Eden sigue con vida. En la actualidad tiene 91 años. Larry Hagman murió a los 81 en 2012. En tanto, Bill Daily a los 91 en el 2018.