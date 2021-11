‘Spiderman: no way home’: fotos filtradas de Tobey Maguire y Andrew Garfield confirmarían el Spiderverse

Sin duda alguna, Spider-Man: no way home es una de las películas más esperadas del 2021, razón por la cual los fanáticos debaten en redes sociales sobre su trama y qué personajes nuevos aparecerán. Más allá de esto, desde hace un tiempo se ha mencionado que Andrew Garfield y Tobey Maguire podrían volver a dar vida a sus respectivas versiones del Hombre araña.

Por el momento, se conoce quiénes son los villanos que enfrentarán al héroe encarnado por Tom Holland en el filme. Sin embargo, unas presuntas filtraciones reveladas en las últimas horas han puesto a Garfield y Maguire como parte de los protagonistas de la película.

La primera de las imágenes nos dejan ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield junto a Tom Holland en la cubierta de una embarcación . Ambos actores, uno que fue protagonista de la trilogía de San Raimi como el intérprete que hizo lo propio en The amazing Spider-Man y su secuela, aparecen vestidos con los trajes del trepamuros.

Charlie Cox es otro de los actores que se sumaría al posible spiderverse. Foto: composición/Marvel Studios

Pero eso no fue todo. En la otra imagen compartida por el productor John Campea en Twitter, podemos ver a Charlie Cox (Matt Murodck/Daredevil) junto Marisa Tomei (tía May), sentados en una mesa con el Peter Parker de Tom Holland y Happy, el antiguo guardaespaldas de Iron Man.

Esta no es la primera vez que se relaciona a Cox con Spider-Man: no way home. Desde hace meses se rumoreó que el actor que protagonizó la serie de Netflix de Daredevil retomaría su papel. Él llegaría como el abogado de Peter a cargo de sus problemas legales tras ser acusado del asesinato de Mysterio.

Spider-Man: no way home estrena el 16 de diciembre en Latinoamérica.