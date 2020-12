Cuando cancelaron la serie de Daredevil en Netflix, miles de fanáticos hicieron sentir su molestia a través de las redes sociales, incluso crearon varios hashtags para salvar la producción de Charlie Cox y Vincent D’Onofrio.

Sin embargo, una pequeña luz se abre al final del túnel, Matt Murdock podría regresar al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en Spider-Man 3, tal como lo informó Empire Magazine, aunque luego decidió borrar el artículo sin dar explicaciones.

Charlie Cox no se pondría el traje de Daredevil en Spider-Man 3

Es así que la tercera entrega de Spider-Man contaría con un gran elenco de reconocidos personajes vistos en películas y series de Marvel Studios y Sony Pictures, como lo demuestran las incorporaciones de Jamie Foxx y Alfred Molina repitiendo sus papeles como Electro y Dr. Octopus, respectivamente.

Sin embargo, si se confirma la aparición de Charlie Cox en la cinta, es probable que este no aparezca con el traje de Daredevil. Esto se debe a que en la última escena de Spider-Man: far from home, Mysterio revela la identidad del Trepamuros y acusa a Peter Parker de su asesinato.

Esto significaría que Parker necesitará a Matt Murdock como su abogado, lo que hace creer que su aparición como el vigilante carmesí no se realice durante la película protagonizada por Tom Holland.

Spider-Man 3 tiene como fecha estimada de estreno el 17 de diciembre de 2021, sin embargo, el lanzamiento podría variar debido a la pandemia del coronavirus.