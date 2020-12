Batman: Joe Manganiello revela como iba a ser la película de Ben Affleck

Después de que se confirmara el estreno de la Liga de la justicia: Snyder cut en HBO Max, miles de fanáticos de Ben Affleck aún se preguntan qué ocurrió con la película en solitario de Batman, que iba a ser dirigida y protagonizada por el actor.

A finales de 2018 un dibujante de DC aseguró que el guion de Affleck era grandioso, pero no se conocieron detalles de la historia. Ahora, Joe Manganiello (Deathstroke) se animó a hablar sobre el cancelado largometraje del Hombre Murciélago.

“Era una historia realmente oscura en la que Deathstroke era como un tiburón o un villano de película de terror que estaba desmantelando la vida de Bruce de dentro hacia fuera. Fue una cosa sistémica: mató a todos los que estaban cerca de Bruce y destruyó su vida para intentar hacerle sufrir porque sentía que Bruce era responsable de algo que le sucedió”, comentó el actor en una entrevista realizada por Yahoo.

A pesar que la película fue cancelada, Ben Affleck regresó con el papel y se encuentra filmando secuencias adicionales de la Liga de la justicia, miniserie que será emitida a través de HBO Max en 2021. No es la única producción en la que el actor se pondrá en disfraz del murciélago, ya que también formará parte de la película The Flash, protagonizada por Ezra Miller y que aún no cuenta con fecha de estreno.

Andy Muschietti señaló que la conexión entre el Hombre Murciélago y Flash tendrá un gran nivel emocional: “Sus personajes están más relacionados de lo que pensamos. Ambos perdieron a sus madres a causa de un asesinato y ese es uno de los vasos emocionales de la película. Ahí es donde entra en juego el Batman de Ben Affleck”, explicó el cineasta.