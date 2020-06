Los Shapis en el mundo de los pobres: la historia de la película más taquillera de la década del 80

Cuando un peruano escucha a Los Shapis, rápidamente relaciona el nombre con los inicios de la chicha en el Perú, a finales de la década de los setenta.

Ambulante soy es junto a Muchacho provinciano de Chacalón canciones que representan a miles de personas que migraron del campo a la ciudad y decidieron salir adelante con base en su esfuerzo y perseverancia.

Los Shapis, grupo fundado por Julio Simeon ‘Chapulín, el dulce‘ y Jaime Moreyra en 1981, son recordados por los peruanos que bailaban y se sienten identificados con sus canciones.

El éxito de ellos fue tal que en 1985 estrenaron la primera película en el Perú basada en un grupo musical: Los Shapis en el mundo de los pobres.

En conversación con La República, ‘Chapulín’ contó detalles de la cinta peruana que fue capaz de superar en taquilla a una conocida producción norteamericana en nuestro país.

¿Cómo nace la idea para realizar la película?

La idea surge después que dimos un gran concierto en el estadio de Alianza Lima en 1984, fue un lleno total. Días después se nos acercaron representantes de Asmont producciones y no propusieron hacer la película.

¿Los hechos que ocurren en la película son ciertos?

Todo es verdad, excepto la escena con la señora Hayde Cáceres, en donde hecha chicha al micro en vez de gasolina; pero después todo son cosas que nos pasaron.

¿Cómo fue el estreno, hubo avant premier?

Hubo una conferencia de prensa y mucha gente. El estreno se hizo en el cine Metro, que estaba por la Plaza San Martín. No dimos un concierto. Yo vi la película por primera vez en provincias, incluso la gente ni me reconocía, no sabía que el tipo que salía en la pantalla era el de la película (risas).

¿Es verdad que la película superó en taquilla a Rambo 2?

Sí, la fueron a ver miles de personas, fue un éxito. Es la primera película peruana que le ganó a una extranjera en el cine. Estuvo en cartelera por 15 días y fue la más taquillera de esa década.

¿Qué de cierto es que fue vetada por la Comisión de Promoción Cinematográfica de esos años?

Es falso, la película no fue censurada. Todos podían verla y estaba en los cines de todo el Perú.

¿Después de los Shapis en el mundo de los pobres, pensaron en realizar otra película?

Después hubo una propuesta en 2005, una película que quería organizar Chema Salcedo, iba a tener como nombre ‘Chicha, ron y tequila'. Se trataba de una historia que reúne los mejores grupos musicales de Perú, Colombia y México. Lamentablemente no ocurrió, hubo problemas de presupuesto y el proyecto no se realizó.

Los Shapis en el Mundo de los Pobres - sinopsis

Esta comedia musical, protagonizada por el conjunto Los Shapis, narra los inicios del grupo en Huancayo hasta su privilegiada situación como los máximos exponentes de la música tropical andina, más conocida como “chicha” o como los mismos Shapis la denominan: “chicha folk”.