Netflix publica la lista de las series preferidas por los peruanos

La segunda temporada de The End of the F***ing World se estrena hoy en Netflix. Esta historia es una de las favoritas de los peruanos, ya que forma parte una de las series internacionales más vistas en Perú en su primera temporada.

Otras producciones internacionales incluyen Dark de Alemania, The Protector de Turquía y La Casa de Papel de España. De hecho, el número de espectadores en Perú que disfrutan de series y películas que se producen en todo el mundo incrementó en 70% comparado con el año pasado.

“Como ha sido demostrado por producciones como The End of the F ** ing World, Dark, The Rain y La Casa de Papel, grandes historias pueden venir de cualquier parte del mundo y ser amadas en todas partes”, dijo Bela Bajaria, Vicepresidenta de Originales Internacionales.

“Hemos notado que nuestros miembros en Perú están descubriendo programas de todo el mundo en Netflix todos los días. La audiencia ama la autenticidad de las historias sin importar el idioma o país".

Aquí algunas de las historias internacionales más vistas por los peruanos que han descubierto en Netflix:

Sex Education (Reino Unido)

Conoce a Otis Milburn: un adolescente inexperto y carente de habilidades sociales que vive con su madre, una terapeuta sexual. Rodeado de manuales, videos y charlas demasiado abiertas sobre sexo, Otis es un reticente experto en el tema.

La Casa de las Flores (México)

En esta comedia negra, una adinerada matriarca intenta mantener la imagen de familia perfecta luego de que la amante de su esposo ventila los trapos sucios.

The End of the F***ing World (Reino Unido)

Un psicópata en ciernes y una rebelde hambrienta de aventuras comparten un viaje fatídico por carretera. Serie de comedia negra basada en la novela gráfica.

Saint Seiya: Knights of the Zodiac (Japón)

Seiya y los Caballeros del Zodiaco se levantan nuevamente para proteger la reencarnación de la diosa Atenea, pero una oscura profecía se cierne sobre todos ellos.

Bodyguard (Reino Unido)

Luego de ayudar a impedir un atentado, un veterano de guerra recibe la orden de proteger a la ministra que impulsó el conflicto en el que luchó.

The Rain (Dinamarca)

El mundo como lo conocemos llegó a su fin. Seis años después de que un virus devastador aniquilara a través de la lluvia a casi toda la población de Escandinavia, dos hermanos daneses emergen de la seguridad de su búnker y se encuentran con los despojos de la civilización.

Quicksand (Suecia)

Una estudiante ejemplar es la principal sospechosa de la matanza. Poco a poco, la oscuridad empieza a resquebrajar la fachada encandilante de un mundo perfecto.

Black Mirror: Bandersnatch (Reino Unido)

En 1984, un joven programador decide diseñar un videojuego basado en una novela fantástica y, en el proceso, comienza a cuestionarse la realidad. El autor del libro no tuvo un final feliz. Él tiene que elegir su propia aventura.