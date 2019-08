¡Confirmado! Andy Serkis será el director de Venom 2

Venom, protagonizada por Tom Hardy y estrenada en 2018, fue una de las sorpresas cinematográficas, ya que a pesar que contar con opiniones divididas recaudó una millonaria taquilla lo que aseguró una secuela.

A pesar que no se conoce la trama de Venom 2, se cree que el villano principal será Carnage, algo que se intuye por la escena post-créditos de la película en dónde se puede ver a Cletus Kasady (Woody Harrelson).

El portal web The Hollywood Reporter confirmó que Andy Serkis será el responsable de dirigir la segunda parte, que continuará la historia del peligroso simbionte.

El nombre de Serkis rondaba hace un par de semanas cuando se reportó que era uno de los candidatos principales para asumir la dirección, tal como ocurrió con Travis Knight (Bumblebee) y Rupert Wyatt (Rise of the Planet of the Apes).

Hace algunos días Tom Hardy habría confirmado que Serkis sería el director de Venom 2 con una publicación en su cuenta de Instagram que horas después fue eliminada.

Andy Serkis hizo lo mismo este lunes 5 de agosto, al publicar a través de su Instagram: “En realidad está sucediendo. Puedo sentirlo, el simbionte ha encontrado un anfitrión en mí, y estoy listo para el viaje … ¡No puedo esperar! ¿Estás listo Tom Hardy?”.

La primera película de Venom fue dirigida por Ruben Fleischer, no obstante el director se alejó de la secuela para dar prioridad en la post producción de la película Zombieland: Double Tap.

Venom 2 aún no cuenta con una fecha de lanzamiento confirmada pero se cree que se estrenará a mediados de 2020.