One Piece: Nuevo opening de Wano se estrenará el próximo 7 de julio [VIDEO]

Una excelente noticia para todos los seguidores de One Piece. Se acaba de revelar la fecha exacta en la que debutará el nuevo opening del anime, el cual tendrá como protagonista a la Saga de Wanonuki.

Como recordaremos, la obra de Eiichiro Oda se encuentra en la saga del Levely, la reunión que se realizan cada cuatro años donde los reyes de todos los países se encuentran para debatir sobre los acontecimientos que ocurren en el mundo.

La información que está recorriendo en las redes sociales dice que el nuevo opening de One Piece llegará el próximo 7 de julio, por lo que la saga de la isla de Wano también debería llegar entre esas fechas.

New opening theme song for One Piece will debut July 7th. pic.twitter.com/kMo3RcdaVH