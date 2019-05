Boruto Naruto Next Generations: Revelan poster del 'Arco de Kawaki' [VIDEO]

La siguiente generación toma protagonismo en el anime de Boruto: Naruto Next Generations. Un nuevo póster de la obra viene circulando en las redes sociales con el anuncio de una nueva temporada.

Pese a que el manga de Boruto se tomó un descanso este mes y no publicó su edición 35, los fanáticos están realmente inquietos por el futuro inmediato de la animación del Estudio Pierrot.

Desde Reddit, vinicius201333, un fanático de la serie inspirada en el universo de Naruto de Masashi Kishimoto, compartió un épico póster promocional del 'Arco de Kawaki', actual etapa del manga. La intrigante historia se centra en Kawaki, un joven con los mismos poderes 'karma' de Boruto y con un misterioso pasado ligado a la organización Kara.

El fan art muestra a Jigen a la cabeza como villano principal del arco y Naruto sobre Boruto y Kawaki, ninjas que se encuentran bajo la protección del Hokage por sus enigmáticos poderes y ser recipientes de entidades divinas.

Por el momento, el anime de Boruto: Naruto Next Generations muestra su arco Shinden 'Hot Springs'. La obra escrita en 2016 por Masashi Kishimoto, creador de Naruto, tiene tres protagonistas, Guy, Kakashi y Mirai Sarutobi (la hija de Asuma y Kurenai), y toma lugar en una fuente termal. La historia mostraría el regreso al campo de batalla de ambos ninjas de la hoja.

Cabe resaltar que esta novela sirve de nexo para unir a Naruto y Boruto estableciendo el capítulo final del manga original de Naruto y el manga de Naruto:El séptimo Hokage y la primavera escarlata.

Naruto: conoce la nueva obra del creador del manga y anime

Compartido por la revista Viz Media, el crossover entre Naruto y el protagonista de Samurai 8: The tale of Hachimaru muestra como el ninja realiza un 'Jutsu de Invocación' pero el resultado no es el esperado; invocó a Hachimaru, protagonista del nuevo manga de Kishimoto.