One Piece 886: ¡Aparece el CP0! Rob Lucci y Kaku entran en acción [VIDEO]

Como todas las semanas, acaba de estrenarse el episodio 886 animado de One Piece. Titulado "¡La tierra santa en alboroto! ¡El objetivo es la princesa Shirahoshi!", hemos podido ver el regreso de dos personajes bastantes poderosos.

El capítulo está marcado por diversos recuerdos, sobre todo de Rob Lucci y de la princesa Shirahoshi quien se encuentra en serios problemas pues uno de los Tenryuubito la quiere tener como esclava.

One Piece 886 sub español empieza con el rey Stelly visitando el Trono Vacío, donde le hacen juramentar que nunca deseará estar en un lugar así. Sin embargo, su codicia es tanta que desea convertirse en el rey de todo el mundo.

Tras esto, pasamos al patio de la Tierra Santa, donde Saint Charlos empieza a jactarse de haber encontrado a una sirena gigante, mandando a su esclavo a que capture a Shirahoshi.

Los que estaban presentes quieren hacer algo, sin embargo, no pueden pues no deben tocar a un Tenryuubito. De lo contrario, sufrirán las consecuencias. Pese a ello, Leo y Sai intentan rescatar a la princesa sirena pero son derrotados por un personaje en particular.

Ante ellos aparecen Rob Lucci, Kaku, Stuccy y un enmascarado, quienes visten de blanco y pertenecen a la división del Cipher Pol "Aigis" 0 (CP0). Tanto Rob como Kaku recuerdan los incidentes que vivieron con los Mugiwaras.

Ambos habían pertenecido al CP9 y se enfrentaron a los piratas por Nico Robin, acabando derrotados. El regreso de estos personajes ha llamado la atención de los fanáticos, quienes piensan que podrían aparecer en una futura saga de One Piece.

Al finalizar el episodio 886 vemos aparece un nuevo Tenryuubito, Saint Donquixote Mjosgard, quien golpea a Saint Charlos para que libere a Shirahoshi.

Casualmente, este es le Tenryuubito que fue salvado por la madre de la princesa sirena hace mucho tiempo.

