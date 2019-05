Nanatsu No Taizai manga 310 FINAL: ¿Meliodas sufre una desgracia? [FOTOS]

Esto no pinta nada bien. Lo que muchos fans de Nanatsu no Taizai esperaban se destruyó por completo. El manga 310 de Nanatsu no Taizai había anunciado su final para el cuarto y último epílogo; sin embargo, una tragedia relacionada a Elizabeth y Meliodas lo cambió todo.

Si aún no estás al día con la publicación semanal del manga de Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins), te advertimos importantes spoilers sobre la trama principal.

Fueron cuatro los epílogos donde Meliodas y Elizabeth se despidieron de sus amigos héroes y todos en el Reino de Liones. Negando casarse con la princesa, el capitán de los Siete Pecados Capitales partió rumbo al Reino de los Demonios junto a su amada.

Meliodas le da el último adiós a Ban, King, Merlin, Dianne, Hawk, Gowther y Escanor, pero sorpresivamente cae una gigantezca roca sobre Elizabeth, quien se había adelantado algunos pasos del campeón.

El horror se apodera de la escena y todos observan atónitos la presunta muerte de Elizabeth Liones. Todo indicaba que el manga acabaría pero esta gran incógnita ha vuelto locos a los fanáticos del manga y anime.

Meliodas grita espantado por la aparente desaparición del amor de su vida. Se estaría especulando que 'La Deidad Suprema', madre de Elizabeth, estaría detrás de esta desgracia. Con la derrota del Rey Demonio, esta poderosa presencia tendría el camino libre para gobernar sobre todos los clanes y la existencia.

'Nanatsu no Taizai capítulo 310' aún no cuenta con una traducción oficial; no obstante, este no ha sido un impedimento para que miles de seguidores en Internet puedan especular sobre uno de los acontecimientos más impactantes e inesperados del manga y anime.

¿Qué pasó en el final de Nanatsu no Taizai?

Si bien la historia principal ya acabó, aún falta conocer la cuarta parte del epílogo del próximo 310 del manga. Meliodas se despedirá de sus amigos y sus fans tras cinco años de publicación continua en la Weekly Shonen Magazine.

¿Cuántos capítulos tiene la serie Nanatsu no Taizai?

La serie animada del manga Nanatsu no Taizai cuenta con dos temporadas. La primera se estrenó el 5 de octubre de 2014 y cuenta con 24 episodios. Mientras que la segunda tiene 25.

Nanatsu no Taizai: tercera temporada presentará el arco de 'La Ira de los Dioses’

Al parecer, todo estaría listo para su regreso y son los fanáticos quienes sienten más curiosidad por detalles sobre la siguiente temporada ¿Podrá Meliodas derrotar al ‘Clan de los Demonios’ y salvar a su amada Elizabeth de la guerra en el Reino de Liones? La continuación del anime ya estaría confirmada.