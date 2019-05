The Big Bang Theory: antes del final, recordemos sus cameos más famosos [VIDEO]

Desde sus inicios, The Big Bang Theory mostró que sus personajes estelares estaban cautivados con todo lo relacionado al mundo del cómic, las películas de ciencia ficción, la tecnología y la ciencia. Con el tiempo, la serie se convirtió en un escaparate de la cultura pop, dándole tribuna a todo, desde el lanzamiento de un nuevo iPhone hasta Star Wars: The Force Awakens .

A medida que la exitosa comedia de CBS se hizo más y más popular, atrajo más atención de los anunciantes y de figuras de la televisión y del cine. La obsesión de Sheldon, Leonard, Howard y Raj con cintas, programas de televisión y artistas del cómic, dieron pie a los cameos más aplaudidos de la serie. Por ejemplo, Wil Wheaton, Brent Spiner y LeVar Burton de Star Trek: The Next Generation aparecieron en el programa, así como el cofundador de Apple, Steve Wozniak, entre otros.

Ahora, cuando The Big Bang Theory se acerca a su episodio final, echamos un vistazo en su historia para recordar a cinco famosos invitados; los cuáles dejaron sin palabras a los fans que no esperaban sus apariciones en el show de CBS.

Mark Hamill

El actor hizo una aparición sorpresa en la final de la temporada 11, "The Bow Tie Asymmetry". Famoso en la cultura popular por interpretar a Luke Skywalker en las películas de Star Wars y por darle la voz al Joker de Batman: The Animated Series, Hamill apareció como él mismo, y fue reconocido ampliamente por los fanáticos del show.

Stan Lee

Uno de los cerebros detrás del mundo Marvel y co-creador de superhéroes de la talla de Spider-Man, Fantastic Four y X-Men, Stan Lee, no solo hizo cameos en en el Universo Cinematográfico de Marvel, sino también en The Big Bang Theory.

Lee apareció en el episodio de la temporada 3 "The Excelsior Acquisition". Él tenía como misión aparecer en la tienda de cómics a dónde van los chicos, pero Sheldon se pierde el evento debido a una aparición en la corte. Para compensarlo, Penny lleva al científico a la puerta de un gruñón artista del cómic.

Bill Gates

El genio tecnológico, millonario, fundador y CEO de Microsoft, Bill Gates, también estuvo presente. Él apareció en el episodio de la temporada 11 "The Gates Excitation", cuando a Penny se le encomendó un recorrido por la compañía farmacéutica en la que trabaja para Gates. Por supuesto, Leonard, Howard y Raj hicieron todo lo posible para asegurarse de que se encontraran "accidentalmente" con uno de sus héroes.

Stephen Hawking

El brillante físico teórico que cambió la forma en que entendemos y percibimos el universo, es el ídolo más grande de Sheldon Cooper. Como él lo dice, Hawking fue una de las únicas mentes científicas que están a su nivel.

The Big Bang Theory dio una de las mejores sorpresas a sus fans cuando el Dr. Hawking protagonizó el episodio de la temporada 5 "The Hawking Excitation". No solo fue divertido, sino tuvo un impacto importante en Sheldon Cooper, y en la serie en sí. En algunas secuencias, solo se escuchaba su voz por teléfono o aparecía a través de Skype. El trabajo de su vida a menudo se ha discutido en el programa, y su trágico fallecimiento fue reconocido en una escena extra de la temporada 11 final.