Game of Thrones 8x05: Mira el episodio 5 EN VIVO y en DIRECTO

Game of Thrones 8x05 EN VIVO ONLINE | La guerra por el 'Trono de Hierro' recién comienza. Si aún no sabes como ver el episodio 5 de Game of Thrones de manera gratuita acá te indicamos todos los pasos.

¿Estás preparado para el final de Juego de Tronos? Los ejércitos de Daenerys y Cersei lucharán hasta que no quede ningún contendiente al mando de los Siete Reinos.

En primera línea del campo de batalla, Jon Snow enfrentará a la Guardia Dorada junto a un magullado ejército norteño, inmaculados y aliados de la 'Madre de Dragones' en la última guerra de todo Game of Thrones.

¿A qué le teme Euron Greyjoy?

Muchas son las teorías que los fans han planteado tras el avance del capítulo 8x05 de Juego de Tronos; no obstante, una manada de dragones podría ser lo que acabe con el 'Emperador del mar' durante el combate.

Cómo activar HBO GO EN VIVO prueba 1 mes gratis

Para poder ver GOT 8x02 a través de HBO GO, deberás entrar a la página www.hbogo.com y ahí te saldrá la opción de "Disfruta de prueba gratis" y "conecta tu cuenta de proveedor". Tendrás que seleccionar la primera, luego elegir el país donde te encuentras y te pedirá descarga la aplicación a través de App Store o Google Play.

Una vez que hayas hecho eso deberás entrar seleccionar tu distribuidora de cable, teléfono, correo para poder registrarte y una vez que hayas hecho eso, podrás disfrutar del capítulo estreno en la hora indicada. Tendrás un mes de prueba gratis y, cuando desees, podrás salir de esto.

¿Cómo y dónde VER Game of Thrones?

La tercera entrega de Juego de Tronos se estrenó el domingo 28 de abril vía HBO. Los siguientes horarios de difusión son de acuerdo a su región:

Ver GOT en EE. UU.

Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

VER Game of Thrones en Latinoamérica - Perú

Perú: 8:00 p. m.

México: 8:00 p. m.

Panamá: 8:00 p. m.

Ecuador: 8:00 p. m.

Colombia: 8:00 p. m.

Venezuela: 9:00 p. m.

Chile: 10:00 p. m.

Argentina: 10:00 p. m.

Bolivia: 9:00 p. m.

Uruguay: 10:00 p. m.

Paraguay: 10:00 p. m.

Brasil: 10:00 p. m.

Costa Rica: 7:00 p. m.

Cuba: 8:00 p. m.

Guatemala: 7:00 p. m.

Honduras: 7:00 p. m.

Nicaragua: 7:00 p. m.

¿Cómo y dónde ver Game of Thrones 8x05 ONLINE?

HBO GO y HBO Now, son las plataformas que nos permitirán ver la serie de forma GRATIS, ya que nos darán acceso a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Con el paso de este periodo de prueba, el usuario es libre de cancelar la suscripción o no.

¿Cuánto cuesta HBO GO?

Perú: 31.90 soles al mes

México: 149 pesos al mes

Colombia: 29.900 pesos al mes

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

España: 7,99 euros al mes

¿Qué pasó en el episodio 8x05 de Game of Thrones?

El cuarto episodio de la octava temporada de Juego de Tronos (Game of Thrones) traerá la batalla entre Daenerys Targaryen y Cersei Lannister por el Trono de Hierro.