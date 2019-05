Avengers: Endgame: ¿Aún no la ves? Cadena de cines pone entradas a solo S/. 6.50

¡Es ahora o nunca! La película de Marvel Studios, Avengers: Endgame está rompiendo todos los récords mundiales habidos y por haber. El trabajo de Kevin Feige no solo se ha convertido en la segunda película más taquillera de la historia, sino que está a punto de quebrar el récord de Avatar.

Es por ello que una conocida cadena de cines ha decidido tirar la casa por la ventana con las entradas para que puedas ver Avengers: Endgame. En la siguiente nota encontrarás toda la información sobre ello.

A través de su página oficial de Facebook, Cinemark Perú publicó el siguiente anuncio: "¡Atención! ¡Avengers: Endgame con descuento a NIVEL NACIONAL! Entradas desde S/. 6.50 ¡Ya nadie se puede perder Avengers: Endgame! ¡Avisen a toda la mancha para ir!"

El post de Facebook no tardó en alcanzar miles de 'like' y compartidas, sin duda alguna, un hecho que ha animado a las personas que aún no han visto la película. En Lima el costó será de S/. 6.50 mientras que en Trujillo, Arequipa, Piura, Huancayo y Huánico, S/. 5.90; en Cajamarca, S/. 4.00.

Eso sí, la restricción es que deben ser funciones antes de las 5:00 pm, válido del 9/05/2019 hasta el 15/05/2019, es por ello que tienes tan solo siete días para poder ver la última pelea de los héroes, Avengers: Endgame.

En esta lista te dejamos las funciones que registra Cinemark según su página.

AVENGERS END GAME

Lambramani 2:10pm//

Lambramani 5:00pm//

Piura 3:10pm//

Piura 5:00pm//

Mapa 2:10pm//

Mapa 3:10pm//

Jockey Plaza 3:10pm//

Jockey Plaza 4:10pm//

Mega Plaza 1:40pm//

Mega Plaza 5:00pm//

Angamos 2:10pm//

Angamos 5:00pm//

Bellavista 2:10pm//

Bellavista 4:20pm//

Trujillo 5:00pm//

Trujillo 3:10pm//

San Miguel 3:10pm//

San Miguel 6:00pm//

Cajamarca 3:20pm//

Cajamarca 7:00pm//

Huancayo 3:10pm//

Huancayo 6:00pm//

Huanuco 3:20pm//

Plaza Lima Sur 3:10pm//

Plaza Lima Sur 6:00pm//

TRAILER AVENGERS: ENDGAME