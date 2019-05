Peter Mayhew y el tierno mensaje que Mark Hamill le dedicó tras su muerte

Será recordado siempre. Esta tarde, la familia de Peter Mayhew dio a conocer mediante la cuenta de oficial de Twitter del actor que el responsable de interpretar a Chewbacca en Star Wars falleció en su casa a la edad de 74 años la noche pasado 30 de abril.

Mark Hamill, amigo de Mayhew y miembro del legendario reparto de 'La Guerra de las Galaxias' compartió una publicación en Instagram dedicada al genial artista.

Acompañado de una foto juntos, el mensaje de Hamill comenzó: “Él era el más gentil de los gigantes. Un hombre grande con un corazón aún más grande que nunca falló en sacarme una sonrisa y leal amigo que ame mucho. Soy un hombre mejor por haberlo conocido”, comentó.

Millones de fans de Star Wars comparten sus mensajes de despedida al actor que supo interpretar de manera magistral al wookie más famoso de todos los tiempos. La última aparición de Mayhew en la saga fue durante Star Wars: Los Últimos Jedi, donde tuvo que compartir su rol con Joonas Suotamo debido a su enfermedad.

El británico-estadounidense, de 2,18m de estatura, dio vida a Chewbacca en los episodios IV, V y VI de Star Wars entre 1977 y 1983, cuando la saga del director George Lucas adquirió popularidad mundial.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u