Iron Man se estrenó hace 11 años, la película que dio inicio al Universo Marvel

Hace once años empezó a forjarse el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Hace once años se estrenó la primera película. Hace once años empezó el camino que finalizaría Avengers: Endgame.

Un día como hoy en 2008 se estrenó Iron Man, película que devolvería a la fama al actor Robert Downey Jr, quien se ganó el cariño y el corazón de todos los fans de Marvel, quienes lloraron al ver su muerte en la última película del UCM. En este paso repasaremos esta cinta y todo el camino hacia Avengers: Endgame.

Robert Downey Jr decidió interpretar el papel de Tony Stark, un conocido genio, millonario, filántropo, playboy. que se hizo conocido por vender todo tipo de armas, sin embargo, un incidente le haría cambiar de opinión y optar por la paz. Es debido a esto que, cuando estaba atrapado en una cueva, decide construir su propia armadura.

Tras esto, Iron Man emprendería un viaje en solitario hasta que es visitado por Nick Fury, quien le comenta sobre el proyecto "Avengers". Desde entonces, Tony se da cuenta que no se encuentra solo en el mundo y hay otros con poderes iguales o superiores a él.

Con el pasar del tiempo, Marvel Studios construyó un universo en estos once años, donde vimos a distintos personajes queridos, sin embargo, Tony Stark siguió siendo el favorito de todos los fanáticos. En este lapso, vimos el cambio de este personaje, así como su evolución.

Al principio solo pensaba en él, sin embargo, vimos que era capaz de dar su vida por proteger a todos, así como en Avengers: Endgame, donde se sacrificó para eliminar a Thanos y su ejército. Es en esta película donde Tony Stark inmortalizó la frase "Te quiero 3000".

En esta nota te dejamos los mejores momentos de Iron Man, Robert Downey Jr.