One Piece: Fans molestos con Toei Animation por relleno en capítulo 882 [VIDEO]

¿Hasta cuándo seguirá el relleno? El pasado domingo salió el capítulo 882 de One Piece, sin embargo, el excesivo tiempo de relleno ha causado, una vez más, molestia entre todos los fans.

En el capítulo anterior se animó todo el rescate de Impel Down, así como el inicio de la guerra de Marineford, como parte del recuerdo de Sakazuki cuando ve el cartel del pirata Monkey D' Luffy. Los fans se quejaron a través de las redes sociales pues están cansados del relleno por parte de Toei Animation.

En esta oportunidad, el episodio 882 de One Piece, titulado "¡La guerra de Paramount! ¡El deseo heredado del Rey de los Piratas!", empieza con el recuerdo de la Guerra de Marineford, justo cuando Luffy cae en la mitad de la batalla y empieza a pelear contra ellos.

Tanto el capítulo 881 como el 882 pertenecen al manga 905 "Un mundo hermoso". Hasta el momento se vienen tomando dos episodios para poder animar uno entero, pese a ello, a Toei Animation no parece importarle pues al finalizar el 882 nos muestra al almirante Ryokugou.

Esto ocurre en las últimas páginas del manga 905, sin embargo, falta animar la parte final donde se puede ver la infiltración de Sabo y los Revolucionarios a la Góndola que estaban usando para ingresar a Marie Goise.

Si es que aún no has visto el episodio 882 de One Piece, te contamos que el relleno empieza desde el minuto 3 hasta el 16, luego de ello, se puede ver un poco del arco 'Levelie'.