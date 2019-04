Dragon Ball Super: Filtran apariencia de Gokú Ultra Instinto Omen, nueva transformación

Dragon Ball Super se ha caracterizado por presentar nuevos personajes y transformaciones completamente inesperadas. Si los fans creían que habían visto todo con el Ssj God y Ssj Blue, el Ultra Instinto Omen los terminará sorprendiendo.

Cuando se anunció la nueva saga de la obra de Akira Toriyama, Dragon Ball Super, los fans fueron testigos de un nuevo universo donde aparecían Dioses, ángeles y diferentes mundos con distintos guerreros, unos más fuertes que otros.

En los primeros episodios de Dragon Ball Super vimos a Gokú y Vegeta alcanzar el Ssj God y Ssj Blue, mostrando poderes sin igual. Sin embargo, eso no era todo, pues también los vimos alcanzar el Ultra Instinto y el Full Power respectivamente durante el 'Torneo de la Fuerza'.

En este arco, los guerreros del universo siete 7 se enfrentaron a otros peleadores. Es ahí donde Gokú y sus amigos conocieron a Jiren, el alienígena más poderoso de todos los mundos. Nuestro héroe tuvo que exigirse hasta el último para poder vencerlo, realizando una nueva transformación: Ultra Instinto.

Finalmente, Gokú pudo alcanzar el nivel de los Dioses. Sin embargo, es una fase muy inestable que solo puede alcanzar en momentos críticos. Ahora, en las redes sociales, se ha filtrado la nueva apariencia que tendría el saiyajin: Ultra Instinto Omen.

Goku: Ultra Instinct -Omen-



Tried making an aura with somewhat different colors than the one in Super and added attributes from Shintani's work to make it more like something we'd see in DBS: Broly. pic.twitter.com/PXdgQaTjt8