Dragon Ball Super: Regresa la peor fusión de toda la historia del anime [VIDEO]

El fanatismo por Dragon Ball Super está más vivo que nunca. Esta semana, se revelaron muchos diseños creados por los seguidores de la obra de Akira Toriyama; sin embargo, hubo uno que de alguna manera se volvió canónico en el anime.

Si bien hemos visto poderosas fusiones a lo largo de todas las sagas, una de las más icónicas fue la de Vegito durante la saga de Majin Boo en Dragon Ball Z. El poderoso guerrero fue producto de la unión entre Goku y Vegeta por medio de los pendientes Pothara.

Gracias al guerrero se pudo contener a Majin Buu durante unos episodios, pero ¿qué hubiera pasado si Vegeta nunca hubiera llegado a la escena? Antes de formar a Vegito, Goku contempló una serie de posibilidades para aumentar su poder, como fusionarse con Dende o Mr. Satan.

Esta última opción, bautizada con Gotan o Gokule solo apareció de manera breve en los pensamientos de Goku. Luego de más de 20 años, la calificada como 'aberración' regresa para sorpresa de los fans de la saga Dragon Ball.

Dragon Garow Lee’ encargado del manga ‘Dragon Ball. That Time I Got Reincarnated as Yamcha’, fue el artista que recordó al extraño personaje mediante su cuenta de Twitter. Si consideramos que Dragon Garow está vinculado de manera oficial con la editorial Shueshia (dueña de los derechos de Dragon Ball), esta sería la versión canon y actualizada del personaje.

¿Esperas ver a Gotan en la próxima temporada de Dragon Ball Super? Nadie sabe como nuestros héroes derrotarán al nuevo villano Moro pero, conociendo a Goku, nunca está de más descartar todas las posibilidades para salvar la tierra.