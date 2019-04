Avengers Endgame: Nuevo avance muestra armadura de Iron Man en acción [VIDEO]

Quedan solo nueve días para el gran estreno de Marvel Studios. Avengers: Endgame llegará a nuestras salas el próximo 25 de abril y, pese a que se filtró parte de la película, en la 'Casa de las Ideas' sacaron dos nuevos avances.

Desde el día de ayer, las redes sociales se han visto inundadas de diversas imágenes de la película pues llegaron a filtrar hasta cinco minutos de Avengers: Endgame. Pese a ello, Marvel Studios decidió arremeter con los siguientes tráilers.

"Before we're done, we still have one promise to keep" ("Antes de que hayamos terminado, todavía tenemos una promesa que mantener", se puede leer en el tráiler de dos minutos donde Marvel Studios recopila las 21 películas anteriores a Avengers: Endgame.

En las imágenes vemos los hechos que ocurrieron desde Iron Man hasta Infinity War y realiza un conteo de todas las películas en su fecha de estreno, así como sus mejores escenas. Sin duda alguna, Avengers: Endgame marcará un hito en la historia de Marvel.

El segundo avance es un TV Spot donde se puede ver la nueva armadura de Iron Man en acción, así como nuevas escenas donde aparecen Rocket, Black Widow y Hawkeye. En la escena de Tony Stark aparece con un escudo de holograma, mientras que Natasha Romanoff se encuentra entrenando.

Avengers: Endgame marcará el final para muchos de los héroe que conocemos, sobre todo el de los vengadores originales, quienes dejarán sus trajes por diversos casos. En algunos, porque su contrato acabó con Marvel y en otros, porque terminarán muriendo.