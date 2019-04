Game of Thrones: Si no viste el primer capítulo de la última temporada, youtuber lanzó divertido resumen

El primer capítulo de la octava y última temporada de Game of Thrones, conocido en Latinoamérica y España como Juego de Tronos, se estrenó el pasado domingo, por lo que millones de fanáticos alrededor del mundo no se lo perdieron y lograron ver el principio del fin de la serie producida por HBO. Sin embargo, hay personas que aún no han visto este episodio.

Si perteneces a ese grupo, no te preocupes pues el canal de YouTube ‘Te lo resumo’ ha lanzado un video donde ha sintetizado este primer capítulo, de 54 minutos de duración, en tan solo 5 minutos.

Jorge Pinarello, la persona detrás de este famoso y entretenido canal, tiene acostumbrado a sus fanáticos a subir videos resumiendo muchas películas y series en muy poco tiempo. A principios del mes de abril compartió un clip en donde resumía la siete primera temporadas de Game of Thrones en 16 minutos.

En este último video el youtuber comienza relatando todos los reencuentros que hubo durante este primer episodio, resaltando el de Jon Snow y Arya Stark. También mencionó el momento el que Daenerys targaryen llega a Winterfell junto a su ejército y sus dragones, en medio de las miradas de desaprobación de Sansa Stark y todos los pobladores del norte.

Otro de los momentos resaltantes fue el viaje que tuvo Jon sobre uno de los dragones y el amor que va creciendo entre él y Daenerys. Por otro lado, en Kingslanding, Cersei Lannister recibe a Euron Greyjoy y a todas sus tropas. Además, le ordenan a Bronn a ir al norte para asesinar a Tyrion y a Jaime.

Una de las escenas más importantes de este primer episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones, y que también resalta el youtuber, es cuando Sam Tarly le dice a Jon Snow que sus padres son Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen y su nombre es Aegon Targaryen, lo que lo convierte el heredero legítimo al Trono de Hierro.

Finalmente relató el insólito encuentro entre Jaime Lannister y Bran Stark. La última vez que ambos se vieron cara a cara fue en la primera temporada, cuando el ‘matareyes’ empujó al menor de los Stark desde lo alto de una torre, después de que lo vio al él y a su hermana Cersei Lannister manteniendo relaciones sexuales.

La última temporada de Game of Thrones cuenta con seis capítulos que se emitirán todos los domingos por las diferentes plataformas de HBO.