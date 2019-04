¡Nanatsu no Taizai llega a su fin! Manga 307 muestra el final de Meliodas

El final cada vez está más cerca. Uno de los mangas más queridos por los fans es Nanatsu no Taizai, el cual ha revelado su capítulo 307: "Epílogo 1". Tras haber derrotado al Rey Demonio y haber liberado la maldición de Elizabeth y Meliodas, la ciudad de Liones está en calma.

Se pueden ver los escombros que dejó la Gran Guerra Santa entre los demonios, ángeles y Siete Pecados Capitales. Los personajes van amaneciendo y hablando entre sí de lo ocurrido, sin embargo, el centro de la atención está en otro lado.

Nanatsu no Taizai manga 307 nos muestra a Hawk escarbando en la basura pues se siente mal al no haber ayudado a todos sus amigos como creía. Ante esto, Ban expresa sus sentimientos y le dice que lo respeta pues no cualquiera puede levantarse ante un enemigo mucho más fuerte.

Meliodas también se hace presente y le dice a Hawk que no es ningún cobarde, todo lo contrario, es el ser más valiente que ha conocido y, junto a Ban, empiezan a cantar la canción de Wild, su hermano que se encuentra en el inframundo.

El trío de amigos se dirige a la nueva posada Sombrero de Jabalí cuando se encuentran con todos los personajes celebrando el triunfo de la Gran Guerra Santa. Sin embargo, hay una página de Nanatsu no Taizai 307 que ha dado mucho que hablar.

Ban le pregunta a Meliodas ¿cuándo será la próxima vez? y que este no puede quedarse mucho tiempo en la tierra, así que, ¿cuándo será el día que te vayas? Esta última página ha encendido la alarma de todos los fans de Nanatsu no Taizai.

Aquí podrás leer Nanatsu no Taizai manga 307.