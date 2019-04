Wolverine aparecería en 'Avengers: Endgame', según el tuit de un periodista

A pocos días del esperado estreno de ‘Avengers: Endgame’, los hermanos Russo realizaron una proyección de 10 minutos de la película de Marvel para un grupo de periodistas en California. Pese a que la compañía les pidió que no revelaran nada de lo que habían visto, no se les prohibió dar sus impresiones a través de redes sociales, sin embargo uno de ellos, al parecer hizo caso omiso, y mencionó una supuesta aparición de Wolverine.

La proyección se realizó en los estudios de Walt Disney en Burbank, California, y mostró material inédito que no ha sido parte de los tráilers lanzados hasta la fecha. Los miembros de la prensa quedaron gratamente sorprendidos por lo que vieron y escribieron en sus cuentas de Twitter que les había parecido.

Una de las primeras periodistas en dar a conocer su opinión fue Yolanda Machado. “Ahora que he visto imágenes de 'Avengers: Endgame' todo lo que puedo decir es que no estás preparado para lo que viene. ¡El juego final será loco!", escribió en un tuit.

I have now screened #AvengersEndgame footage and all I can say is that you are not prepared for what's coming. Endgame is going to be craaazzzyyyyy! pic.twitter.com/WR99AafXik — Yolanda Machado (@SassyMamainLA) 6 de abril de 2019

La periodista Jenna Buch, quien también fue una de las asistentes que opinó sobre la corta proyección de ‘Avengers: Endgame’, recalcó lo emocionada que se encontraba tras haber visto las imágenes.

"Los hermanos Russo nos dieron la bienvenida a una proyección de imágenes de 'Avengers: Endgame'. ¡La grabación fue increíble y ahora estoy más emocionada! ¡Eso está diciendo algo!", publicó en su cuenta de Twitter.

Steve Weintraub, director en jefe del sitio web Collider, confesó que sin tendría que hacerlo, calificaría el material que presenció con el máximo puntaje posible.

“Acabo de ver unos 10 minutos de ‘Avengers: Endgame’ en Disney Studios. Los primeros 5 minutos fueron lo que pareció ser el comienzo de la película y los segundos 5 minutos fueron los que había visto anteriormente en CinemaCon. No se me permite decir nada específico, pero si tengo que calificar el material le doy un 10 perfecto”, escribió, de igual manera, en Twitter.

Just saw about 10 minutes of #avengersendgame at @DisneyStudios. The first 5 minutes was what appeared to be the beginning of the movie and the second 5 minutes was what I had previously seen at #CinemaCon. Not allowed to say anything specific but if I had to grade the footage A+ pic.twitter.com/tgSYMU1kKy — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 6 de abril de 2019

Finalmente Dan Casey, editor del portal Nerdist, se pronunció sobre la pequeña proyección de ‘Avengers: Endgame’. Incluso bromeó sobre una supuesta escena en la que se puede ver a Wolverine.

“¡Wow! Los Hermanos Russo solo nos mostraron 10 minutos de imágenes de 'Avengers: Endgame', y se ve increíble. No puedo decir mucho, pero definitivamente fueron los últimos 10 minutos de la película e involucra a Thanos, Cap, Tony y Wolverine (!) Haciendo un número de baile coreografiado. De todos modos, cosas geniales", tuiteó el periodista.

Wow! The Russo Brothers just showed us 10 minutes of #AvengersEndgame footage, and it looks amazing. Can’t say much but it was definitely the final 10 minutes of the film and it involves Thanos, Cap, Tony, and Wolverine (!) doing a choreographed dance number. Anyway, cool stuff! pic.twitter.com/NDOH9YEotB — Dan Casey (@DanCasey) 6 de abril de 2019

Sin duda, ‘Avengers: Endgame’, cinta que mostrará el desenlace de la denominada ‘Saga del Infinito’, marcará un antes y un después en la historia del cine, ya que apunta a ser un éxito en taquilla.